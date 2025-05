La parentalité, un facteur de transformation des pratiques culturelles

Lire un roman chaque soir, improviser un cinéma en semaine ou flâner dans un musée… Ces habitudes ont parfois du mal à survivre à l’arrivée d’un enfant. Une étude du ministère de la Culture, publiée en mars 2025, s’est penchée sur l’impact de la parentalité sur les pratiques culturelles.

Elle s'est basée sur les données de l’enquête Pratiques culturelles des Français de 2018, et montre comment le fait d’avoir des enfants, surtout de moins de 11 ans, modifie les habitudes, les priorités, et parfois même le contenu des playlists familiales.

Adieu la lecture ?

C’est un constat un peu amer pour les amoureux de lecture : les parents de jeunes enfants ouvrent moins souvent un livre. À peine 13 % des parents seuls – ça monte à 15 % pour les couples – avec des enfants de moins de 11 ans lisent chaque jour. À titre comparatif, ce chiffre grimpe à 20 % en moyenne dans la population.

Mais le temps libre ne disparaît pas pour autant : il change de forme. Les vidéos en ligne, elles, font une percée remarquée dans les foyers avec enfants : 24 % des couples avec jeunes enfants en regardent chaque jour, contre 13 % pour les couples sans. Plus rapide qu’un livre, moins exigeante qu’un film d’auteur, la vidéo en ligne semble s’adapter parfaitement aux emplois du temps morcelés.

Bibliothèques, un refuge culturel

Bonne nouvelle : les parents organisent toujours des sorties culturelles. Les bibliothèques et les médiathèques ont la cote, surtout dans les familles monoparentales (40 %) et chez les couples (33 %), contre 27 % en moyenne.

Quant au cirque, il séduit un quart des parents de jeunes enfants sur l’année, soit bien plus que les 11 % de la population générale. Le chapiteau semble donc rester une valeur sûre quand il s’agit de culture en famille.

Mères et pères : des différences de genre

L’étude observe aussi des différences marquées entre mères et pères. Sans surprise, les pratiques culturelles genrées persistent. Les mères lisent davantage, et fréquentent plus souvent les bibliothèques. C'est à cet endroit que les écarts sont les plus nets : 37 % des mères s’y rendent, contre seulement 22 % des pères. Ces derniers écoutent plus la radio (76 % chaque jour, contre 64 % des mères) et sont un peu plus friands de jeux vidéo.

Quand il s’agit de partager une activité avec les enfants, les mères prennent aussi les devants. Qu'il s'agisse de séries, films, ou encore télévision, elles sont plus nombreuses à regarder ces contenus avec leurs enfants. À cela, une seule exception : le jeu vidéo, pratiqué plus souvent en duo père-enfant. 50 % des pères qui jouent le font avec leur progéniture, contre 47 % des mères.

Pour les plus curieux, l'intégralité de l'étude est accessible

Par Louella Boulland

