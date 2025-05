Florence Seyvos remporte le Prix Flaubert 2025

Elle succède à Stéphanie Polack, primée en 2024 pour Les corps hostiles, et empoche la dotation de 3000 € offerte par la Maison Ruinart. Elle bénéficie également d’une semaine de résidence à l'Hôtel Flaubert à Trouville-sur-Mer.

Le jury, présidé par David Foenkinos, comprends Émilie Frèche, écrivaine et scénariste ; Isabelle Giordano, journaliste, déléguée générale de la Fondation BNPP ; Guy Birenbaum, auteur ; Anne Fulda, journaliste et grand reporter au Figaro ; Agathe Ruga, auteure ; Fabien Vallérian, Directeur Art et Culture de la Maison Ruinart ; Bruno Corty, rédacteur en chef du Figaro Littéraire ; Isabelle Drong, adjointe à la Maire de Trouville en charge de la culture, et Jean-Philippe Pérou, libraire L’Usage du Papier à Trouville.

La cérémonie officielle de remise du prix se tiendra le vendredi 23 mai 2025 à l’Hôtel Flaubert. Le public pourra rencontrer la lauréate à l’occasion d’une séance de dédicace prévue le samedi 24 mai, de 10h à 12h, toujours à l’Hôtel Flaubert. David Foenkinos et plusieurs membres du jury proposeront également une séance de signatures de leurs ouvrages récents.

Créé à l’initiative de Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan, et Jean-Philippe Cartier, fondateur du groupe hôtelier H8 Collection et président de H8 Invest, le Prix Flaubert bénéficie du soutien du groupe Figaro et de la Maison Ruinart. Il distingue chaque année une œuvre littéraire de langue française issue de la rentrée d’hiver.

