La spiritualité des peuples racines : un regard sur le vivant

La publication d’ouvrages sur la spiritualité des peuples autochtones est une fenêtre sur des traditions millénaires, des croyances sacrées et des pratiques qui inspirent et guident nos sociétés occidentales. Comment vit-on dans les montagnes reculées colombiennes ?

Comment les peuples premiers nord-américains ont-ils pu (sur)vivre reclus dans des réserves ? Certains ont-ils réussi à mêler savoirs occidentaux et traditions autochtones ? Quels enseignements pouvons-nous tirer de leur sagesse et de leurs savoirs ?

Un chemin vers la compréhension

Les peuples autochtones possèdent une vision du monde profondément liée au respect de la nature et à la connexion aux ancêtres. Leur spiritualité, souvent méconnue ou mal comprise, est une source d’inspiration et de sagesse qui peut permettre de faire grandir notre propre quête spirituelle, mais pas seulement.

En tant que ponts entre les cultures, ces ouvrages permettent aux lecteurs de mieux comprendre les valeurs et les traditions des peuples racines. Ces peuples sont bien moins connectés que nous : leur regard sur le vivant est autrement plus sensible que le nôtre.

« […] Selon notre façon de penser, ce qui symbolise l’Indien, c’est le cercle. La nature veut la rondeur. Les corps des êtres humains et des animaux n’ont pas d’angles. Pour nous, le cercle représente le peuple uni, parents et amis assemblés en paix autour du feu, tandis que la pipe passe de main en main. » (Tahca Ushte, De mémoire indienne, Aluna, p. 153)

En lisant leur savoir, leurs observations et leurs critiques quant à nos habitudes consuméristes, nous ne pouvons qu’apprendre à penser et à envisager notre quotidien autrement. Leur mode de pensée et de vie rend tangibles et clairs les enjeux écologiques, sociaux et sanitaires auxquels nous sommes confrontés.

Nous avons beaucoup à apprendre de ceux qui vivent au XXIe siècle et qui ont conservé un lien vital avec la Terre qui nous nourrit tous.

« Vous vous fichez de l’oiseau. Vous n’avez plus le courage de le tuer franchement, de le saigner, de le plumer et l’étriper. Alors, il vous arrive dans un sac en plastique bien propre, tout découpé et prêt à manger, sans goût ni culpabilité. Vous ne voulez rien savoir du sang et de la peine que coûtent vos manteaux de vison ou de phoque. […] Une guerre hygiénique, inodore et anonyme ! » (Tahca Ushte, De mémoire indienne, Aluna, p. 167)

En effet, ces ouvrages et ces auteurs nous invitent à la réflexion et à l’introspection quant à notre propre société, à nos certitudes et à notre propre spiritualité. Ils encouragent une remise en question des valeurs matérialistes souvent prédominantes dans nos sociétés occidentales et nous encouragent à trouver des alternatives qui reposent sur la simplicité, la gratitude et la connexion avec la nature.

Pourquoi nous transmettre leurs savoirs ?

En partageant leurs histoires, leurs croyances et leurs pratiques, les peuples autochtones, ou ceux qui s’en font le relais, confient aux éditeurs le souhait de participer à la préservation de leur mémoire, à la transmission de leur patrimoine culturel et aussi, plus discrètement, au maintien de leurs savoirs qui pourraient disparaître.

Aussi, les auteurs offrent aux jeunes générations autochtones une source d’inspiration et de fierté. Tout en sensibilisant aux valeurs de générosité et d’hospitalité, ils permettent au public occidental d’assimiler l’importance de conserver des perspectives multiples et de maintenir la pluralité des cultures et des savoirs.

En somme, la publication de livres sur les peuples autochtones est essentielle pour enrichir la compréhension interculturelle, préserver la mémoire des traditions et offrir des perspectives nouvelles et inspirantes, tant spirituelle que culturelle, aux lecteurs.

Dans un monde de plus en plus complexe et angoissant, les lecteurs se tournent vers les spiritualités traditionnelles pour (re)trouver du sens à leur vie et de la simplicité.

Crédits photo : Aluna éditions

Par Auteurs Piktos

Contact : f.lamotte@piktos.fr