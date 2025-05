Geppetto, l’outil qui traque les articles scientifiques générés par IA

Geppetto : un nom choisi en interne pour nommer cet outil d’intelligence artificielle développé pour détecter les textes incohérents, ou trompeurs, générés par IA. Et ils sont de plus en plus nombreux. Comme tous les autres secteurs, l'édition scientifique s’interroge sur les usages de ces technologies, en nette augmentation.

« L’augmentation des soumissions frauduleuses, notamment celles issues des paper mills [usine à articles scientifiques, qui propose l'écriture sur demande d'articles scientifiques, souvent pour diffuser une contre-vérité ou des faits tendancieux, NdR] et facilitées par les outils d’IA générative, constitue un défi majeur pour notre secteur », souligne le Dr Joris van Rossum, directeur de programme chez STM Solutions. Alors que ces technologies gagnent en précision, un outil permettrait toutefois de les détecter : l’IA de Springer Nature, éditeur scientifique international.

Fruit « de plusieurs années de travail », précise Chris Graf, directeur de l’intégrité scientifique chez Springer Nature, Geppetto a déjà permis de détecter « des centaines de faux articles dès leur soumission, évitant ainsi leur publication et préservant le temps des éditeurs et évaluateurs ».

Il ne vise pas à interdire l’usage de ces technologies, mais à repérer les signes d’une utilisation problématique. Le déploiement de cet outil illustre une tendance plus large chez Springer Nature : l’émergence de solutions d’intelligence artificielle, parmi lesquelles Snappshot, dédié à l’analyse des images manipulées, et d’un nouveau dispositif de vérification des références récemment lancé.

Une « avancée majeure »

L’intégration de ces nouveaux outils, comme Geppetto, au sein de STM Integrity Hub, un dispositif rassemblant plusieurs maisons d’édition du secteur scientifique, permettra d’en élargir l’usage. Tous les éditeurs membres, quel que soit leur poids dans l’écosystème éditorial, pourront y accéder pour analyser les soumissions d’articles ou repérer des cas de compromission potentielle.

Chris Graf, directeur de l’intégrité scientifique chez Springer Nature et président du comité de gouvernance du STM Integrity Hub, insiste sur la nécessité d’outils partagés pour accompagner les transformations que l’IA fait peser sur l’évaluation scientifique. Il évoque ainsi une « avancée importante » pour le secteur.

Une IA au service des chercheurs

L'intelligence artificielle a fait émerger plusieurs technologies inédites dans l’écosystème scientifique. En janvier 2024, le groupe Elsevier a ainsi présenté Scopus AI, un assistant capable de produire des résumés de travaux de recherche et de faciliter l’exploration des corpus scientifiques existants. Ici, la transparence est de mise : la base de données utilisée n'est autre que Scopus, la source de résumés et de citations scientifiques du groupe.

Cette nouvelle technologie soulève de nombreuses questions relatives à la fiabilité des éléments utilisés et relayés par les outils, mais aussi quant aux emplois et à l'expertise humaine qu'elle remet en question.

Dès 2021, Springer Nature avait ainsi mis en place un outil de traduction automatique des articles et manuscrits, bien avant une initiative similaire, aux Pays-Bas, pour des textes de non-fiction destinés au grand public. Si cette technologie permet de réduire les délais et les coûts de traduction, pour une diffusion plus large des travaux, elle inquiète les professionnels et syndicats du secteur quant à la qualité des textes produits et au manque d'appréciation humaine.

