Ça bouge au pôle jeunesse de Bayard

Emmanuelle Marie est nommée directrice adjointe du pôle Jeunesse. Ancienne directrice de l’International (depuis 2011) et du pôle Audio (depuis 2022) de Bayard Jeunesse, elle est spécialiste du développement B2B à l’international et de l’audio pour les publics jeunesse, et forte de 25 ans d'expérience.

Elle aura pour mission de piloter la transformation du pôle, d’insuffler une nouvelle dynamique commerciale et de mobiliser les équipes autour d’objectifs communs d’innovation et de performance.

Marie-Anne Denis prend la fonction de directrice Presse Jeunesse de Bayard Jeunesse & Milan. Auparavant directrice de Milan Presse, elle est une experte de la presse jeunesse et du développement de marques éditoriales et dirige la filiale toulousaine du Groupe Bayard depuis plus de 12 ans. Elle assurera le pilotage stratégique des activités presse, avec pour ambition de renforcer le leadership des marques auprès des familles et des acteurs du monde éducatif, dans un secteur en constante évolution.

Damien Giard, ancien directeur numérique de Bayard Jeunesse depuis 2018, est nommé directeur des Produits Numériques. Sa mission : structurer une offre numérique jeunesse ambitieuse et responsable, en alliant innovation technologique, exigence éditoriale et culture data. Il veillera à concevoir des produits éducatifs et sécurisés, en phase avec les attentes des jeunes publics.

Alexandre Hénin devient directeur de l’Audiovisuel et de l’Audio. Directeur général de Bayard Jeunesse Production depuis 2023, spécialiste de la création et de la stratégie éditoriale pluri-média, il aura en charge la construction d’une offre audio et audiovisuelle innovante, pensée pour toucher de nouveaux publics et ouvrir de nouveaux relais de croissance, dans un paysage médiatique en pleine mutation.

Florence Lotthé, co-directrice générale de Bayard Éditions depuis 2017, est nommée directrice du pôle Édition Jeunesse (Bayard Jeunesse & Milan). Elle pilotera le développement des publications des deux marques, avec une attention particulière portée aux collections Bayard Récits, Bayard Graphic’ et Littérature Intérieure.

Delphine Saulière prend le poste de directrice éditoriale 360°. Elle était depuis 2023 directrice des rédactions de Bayard Jeunesse. Dans une approche transversale, elle accompagnera l’innovation éditoriale en s’appuyant sur l’écoute des publics et l’analyse des tendances, pour renforcer l’impact des contenus jeunesse au service du projet éducatif de Bayard.

Enfin, deux nouvelles directions viendront prochainement compléter ce comité de direction : une direction Commerciale B2B et B2B2C et une direction Marketing et Communication B2C, en cours de recrutement.

