Virginia Woolf, une vie-poème

À travers les prismes d’analyses sociales fondées sur les représentations collectives que chacun peut avoir sur l’oeuvre woolfienne, en les déconstruisant par le biais d’un regard féministe critique et intersectionnel, Adèle Cassigneul propose un essai qui alterne entre plusieurs niveaux de lecture, démontrant les différentes influences qui façonnent le texte woolfien :

« Si je veux écrire à l’os du texte woolfien pour cerner les enchevêtrements de sa pensée féministe sur les mères, sur les femmes, sur l’écriture, il me faut garder en mémoire [...] que les siècles d’idéologie raciste ont laissé des traces et ont de lourdes conséquences sur la tradition radicale du modernisme anglais » (p. 69).

Adèle Cassigneul propose un portrait qui échapperait au cliché de l’« écrivain en marge » ou mineure. Charnière dans la modernité narrative du début du XXe siècle, Woolf est, à l’image de son style, un esprit qui croît comme une plante grimpante sur les pans des murs du réel, comme des « textes contenants » :

« Elle est une "peau psychique" qui, par sa force liante et limitante, permet ancrage et échanges. Elle permet la délimitation d’un espace intérieur unifié. » (p. 92)

Pour la saisir dans la totalité de ses récits, dans la totalité de son esthétique, il ne s’agit ainsi pas seulement de se pencher sur Mrs Dalloway ou d’Orlando et d’en faire des parallèles probants avec leur autrice, comme on a pu le faire avec Flaubert ou Wilde. Il s’agit, nous indique A. Cassigneul, de désigner ce que les lignes de fuite du réalisme croisent avec le fantastique ou un certain lyrisme narratif en lien avec son vécu familial et existentiel : « A perte de mère » (pp. 57-79).

Pour le lecteur, pareil à un personnage déconstruit tout droit sorti de la prose sarrautienne, elle est « VW », une figure anonyme donc, qui s’entremêle et finit par se confondre avec le texte. Un « je » textuel et personnifié. Pas une marque de voiture, comme on a pu ici ou là le lire. Bien au contraire. On soulignera ainsi le choix de mettre en scène un corps textuel plus que certaines idées figées d’une critique en perdition.

Tout au long de l’essai, on est amené à s’interroger sur la forme même de ce qu’on lit : « Il est là, le projet feministe woolfien : non pas raconter des histoires ni raconter son histoire mais, par l’écriture, se constituer en texte comme sujet inassignable d’énonciation et inscrire chaque fois le travail vécu de l’écriture. » (p. 100)

L’ouvrage que vous pourrez lire derrière cette couverture d’un vert presque anthracite est éblouissant par sa grande érudition (en rien pesante) et son écriture singulière, chatoyante et novatrice - un vibrant hommage, en somme, à la modernité poétique et narrative (l’une se fondant dans l’autre) que vécut le roman au début du siècle dernier.

Par Alex Delusier

Contact : contact@actualitte.com