Scolarité : un plan d'action pour additionner filles et sciences

Présenté en février 2025 par l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, le rapport « Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles » se penche sur les obstacles persistants à la présence plus large de femmes dans les études STEM, soit les mathématiques, la physique-chimie, l'informatique ou les sciences de l'ingénieur.

Les auteurs et autrices de l'étude établissent un constat, « la baisse progressive du nombre de filles s’orientant vers les études STEM après la seconde générale et technologique, chaque palier d’orientation voyant la proportion de filles qui font le choix des études STEM diminuer ». Conséquences : une sous-représentation des femmes dans les métiers associés, des inégalités salariales mais aussi des manques d'effectifs dans certaines filières.

À l'origine de cette sous-représentation, le rapport identifie « un stéréotype de genre encore très ancré [qui] associe les mathématiques — et plus généralement les STEM — au masculin ». Selon cette idée reçue, les femmes « n’y auraient pas leur place » : expressions sexistes, conformité à ce stéréotype, phénomène de sous-performance ou autocensure peuvent éloigner durablement les femmes de ces secteurs.

En février dernier, l'association Lecture Jeunesse avait étudié la manière dont une partie de la production éditoriale participait à l'entretien et à la transmission de ces stéréotypes, malgré des avancées notables dans les représentations des femmes scientifiques.

Biais de genre et objectifs cibles

Quelques semaines après la remise de ce rapport, le ministère de l'Éducation nationale a présenté, le 6 mai 2025, son plan « Filles et maths », qui s'inspire assez largement des travaux de l'IGF et de l'IGÉSR et de leurs recommandations.

S'appuyant sur 3 piliers et 8 mesures, ce plan d’action se concentre essentiellement sur la lutte contre les stéréotypes et autres biais de genre, avec une sensibilisation de tous les professeurs de l’éducation nationale dès la rentrée 2025, laquelle s'appuiera sur des indicateurs statistiques propres à chaque établissement, afin de l'ancrer dans des observations concrètes.

Dès la rentrée prochaine également, un plan de formation pluriannuel formera plus spécifiquement les professeurs des écoles et les professeurs de mathématiques du second degré sur les biais de genre et les stéréotypes dans l’apprentissage des mathématiques. L'objectif ? Faire en sorte que les professionnels réalisent l'impact de choix qui paraissent anodins, mais engendrent une reproduction des stéréotypes (commentaires sur les bulletins, gestion des prises de parole en classe, etc.).

Le programme d’éducation à l’orientation, pour sa part, comprendra des rencontres avec des femmes, « rôles modèles » dans les domaines des STEM, chaque année, de la 3e à la terminale, afin de susciter ou d'encourager les vocations.

L'autre versant du plan porte sur l'institution d'objectifs cibles : à l'échelle du pays, le plan ambitionne que « 30.000 filles de plus en 2030 choisissent l’enseignement de spécialité de mathématiques en classe de première et le conservent en terminale, soit 5000 filles de plus par an à compter de la rentrée 2025 ».

À partir de la rentrée 2025, les académies d'Amiens, Bordeaux, Martinique, Nancy-Metz et Normandie créeront des classes à horaires aménagés en 4e et en 3e en mathématiques et en sciences avec des partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui accueilleront au moins 50 % de filles. Côté lycées, l'idée est de faire en sorte que chaque classe préparatoire scientifique compte au moins 30 % de filles dans son effectif d'ici 2030, et pas moins de 20 % de filles dès la rentrée 2026.

Enfin, toujours au sein des classes préparatoires scientifiques, mais de l'autre côté de la classe, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et la direction générale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale veilleront à atteindre un objectif d’au moins 30 % de femmes parmi les nouvelles nominations de professeurs.

