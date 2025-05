Le Baigneur : l’apprentissage du désir

La puberté guette et il est temps de rencontrer le monde des adultes masculins. Irrité par son devoir de surveillance et de responsabilité, son père, qui fréquente le pouvoir et la finance, va peu à peu le laisser musarder, errer, dans les dédales et les alcôves de ce nouveau lieu. L’adolescent au hasard d’une rencontre, fige son regard sur un garçon, à peine plus âgé que lui, en pleine toilette. Il va découvrir l’ivresse et le paradoxe du désir qu’il éprouve.

Souleiman Berrada laisse à son personnage emprunter les dédales du hammam comme il emprunte avec gravité et torture, le dédale des émotions contraires et violentes qui s’imposent à lui. L’auteur brosse des portraits précis, touchants et réalistes avec talent et poésie, par exemple celui de Dada Zaida « vieille fille aux bras arides, aux pieds cambrés et durs comme la terre du désert, dont la petite vie ne s’était retirée des croyances du Moyen Âge, elle n’avait pas encore pénétrée les espoirs des temps nouveaux ».

La venue d’un nouveau monde s’offre à l’adolescent, l’auteur confie que l’éphèbe est un piège pour les hommes aguerris et s’appuie sur l’Histoire pour nous initier à ce mode de vie : entre les scènes du hammam, le lecteur trouvera moult références aux rituels des ablutions, l’Histoire et la politique marocaine et s’aventure dans des explications riches autant qu’alambiquées.

C’est peut-être cela aussi la magie du hammam où chacun s’ouvre au monde des affaires des adultes et à l’éveil de son corps. La sensualité qui s’offre, presque par hasard, à ce jeune homme en devenir, et qui regarde à la dérobée le spectacle de ce garçon dont il apprendra plus tard le prénom et son lien de parenté, est un passage plein de fragilité et de fièvre : « Je jetais des coups d’œil successifs en bas de son ventre, chaque regard incendiait une étape, comme si je vérifiais quelque chose, mais avec cette délectation grisante et déchirée de voyeurisme inexpérimenté, dont la chance sans la provoquer lui sourit [...] ».

Premiers émois au goût de fer et de terre dans la vapeur, avec l’eau, toujours présente, continuellement en action, impossible à arrêter, un flot comme un courant de vie incontrôlable qui doit, le suppose-t-on, déboucher plus tard sur un torrent bien plus fort.

Passionné de photographie, acteur de théâtre, curieux de tout, Souleiman Berrada écrit un premier roman qui nous apprend beaucoup sur le monde masculin du Maghreb avec ses grâces et ses désordres.

Par Christian Dorsan

