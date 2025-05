Une lettre de Robespierre entre à l'Assemblée nationale

Pierre Michon a récemment affirmé : « J’écris L’Iliade. » Les plus pointilleux rétorqueront : « Non, monsieur, au mieux vous la réécrivez. » Au-delà de ces considérations prosaïques, l'épopée d'Homère a constitué le socle de l’éducation des anciens grecs et demeure l'un des poèmes épiques les plus célèbres et étudiés à travers le temps et l'espace. Découvrez l’Iliade ambrosienne, le seul manuscrit antique illustré de cette œuvre qui nous soit parvenu. Un trésor historique.