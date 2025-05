Trois feuilletons SF pour réveiller le futur : H.G. Wells débarque sur France Culture

Le programme sera donc le suivant :

– L’Homme invisible du 19 au 23 mai (5x29 minutes), réalisé par Cédric Aussir ;

– L’Île du docteur Moreau du 26 au 30 mai (5x29 minutes), réalisé par Mélanie Péclat ;

– Le Dormeur s’éveille du 2 au 6 juin (5x29 minutes), réalisé par Cédric Aussir.

Pour plus d’informations sur L’Homme Invisible, rendez-vous sur le site de France Culture. On découvrira également la présentation par l'auteur de ce cycle, Wells, prophète pour notre temps.

L’inventeur de la science-fiction moderne

L’Homme invisible, L’Île du docteur Moreau, Le Dormeur s’éveille : ce cycle de feuilletons inédits revisite deux des plus célèbres romans de l’écrivain britannique H. G. Wells et permet de découvrir, à travers Le Dormeur s’éveille, un jalon essentiel du genre dystopique.

Ces trois romans, publiés entre 1896 et 1899 pendant la décennie prodigieuse où Wells invente la science-fiction, résonnent davantage avec notre époque que les deux autres œuvres phares de l’auteur, La Machine à explorer le temps et La Guerre des mondes.

Résonance actuelle

Comme le docteur Moreau, qui a transgressé les limites de l’expérimentation scientifique en cherchant à « humaniser » des bêtes sauvages, le jeune Griffin, étudiant désargenté et génial découvreur du secret de l’invisibilité, verra son invention se retourner contre lui.

Quant à Graham, le militant socialiste qui s’endort à la fin du dix-neuvième siècle pour se réveiller, deux cents ans plus tard, dans un Londres cauchemardesque qui ressemble à s’y méprendre à nos mégapoles modernes, lui aussi se retrouve pris au piège : la révolution qu’il incarne tel un messie menace à tout moment d’être confisquée par un démagogue au nom barbare d’Ostrog.

Sur notre rapport à la science (L’Homme invisible), à la nature (L’Île du docteur Moreau), au politique (Le Dormeur s’éveille), Wells nous parle en prophète de notre temps.

Retraduits et adaptés pour la première fois en France à la radio et en podcast, ces trois romans, choisis pour leur résonance actuelle, sont revisités ici à l’aune de nos préoccupations contemporaines : L’Homme invisible est transposé en France de nos jours, L’Île du docteur Moreau donne voix au « Peuple Animal » en concurrence avec celle du narrateur-naufragé Prendick, et Le Dormeur s’éveille remet au premier plan le personnage d’Helen, la muse révolutionnaire de Graham, que Wells laissait à l’arrière-plan dans son roman.

Une pluralité de voix

Avec la complicité du réalisateur Cédric Aussir (pour L’Homme invisible et Le Dormeur s’éveille) et de la réalisatrice Mélanie Péclat (pour L’Île du docteur Moreau), nous avons cherché à donner un habillage sonore résolument contemporain à ces récits qui tissent à merveille une pluralité de voix.

À croire que Wells écrivait spécifiquement pour la radio, comme Orson Welles l’avait bien perçu en 1938 avec sa légendaire adaptation de La Guerre des mondes sur les ondes de CBS.

Plus d’un siècle après avoir été publiés, ces romans continuent de nous chuchoter, parfois de nous hurler à l’oreille, que l’avenir de l’humanité est « une course entre l’éducation et la catastrophe » (H. G. Wells dans Esquisse de l'Histoire universelle, paru en 1920).

