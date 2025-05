Le Pentagone censure la diversité : une purge de livres sans précédent

Cette mesure, révélée dans un mémo obtenu par l'Associated Press, s’inscrit dans la campagne du secrétaire à la Défense Pete Hegseth visant à éliminer les programmes, politiques et supports éducatifs liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion (DEI) dans l’armée américaine.

« Les supports éducatifs promouvant des concepts clivants et l’idéologie de genre sont incompatibles avec la mission fondamentale du département », indique le mémo signé par Timothy Dill, sous-secrétaire à la Défense par intérim pour le personnel.

Un vaste nettoyage dans les bibliothèques

Ce mémo est l’instruction la plus détaillée à ce jour dans cette opération de "purge DEI", succédant aux premières suppressions de centaines de livres dans les académies militaires, notamment à l’Académie navale des États-Unis à Annapolis, qui a récemment retiré près de 400 ouvrages.

Parmi ces ouvrages figuraient I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou, Memorializing the Holocaust, Half American sur les Afro-Américains durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore Pursuing Trayvon Martin, un essai sur le profilage racial.

Des ouvrages de fiction d’auteurs issus de minorités, comme la Palestino-Américaine Etaf Rum, ainsi que des livres académiques sur la race et le genre, ont aussi été visés. Des termes-clés fournis aux bibliothécaires pour orienter leur tri incluent : « affirmative action », « anti-racism », « critical race theory », « discrimination », « diversity », « gender dysphoria », « gender identity and transition », « transgender », « transsexual » et « white privilege ».

Un comité provisoire chargé de l'examen

Un comité temporaire, l’Academic Libraries Committee, a été formé pour accompagner les institutions dans le tri de ces ouvrages. Ce comité fournira des instructions supplémentaires après le 21 mai sur le sort final des documents écartés, bien que le mémo ne précise pas s’ils seront stockés ou détruits.

Les bibliothèques des écoles dépendant du Department of Defense Education Activity (DoDEA), qui scolarisent plus de 67 000 enfants de familles militaires répartis sur 11 pays, sept États américains, Guam et Porto Rico, sont également concernées. HuffPost a rapporté que des dizaines d’ouvrages pour enfants et adolescents ont déjà été bannis ou sont en passe de l’être.

Parmi eux on retrouve :

• The 57 Bus de Dashka Slater, salué par Time Magazine ;

• If I Was Your Girl de Meredith Russo, qui retrace la vie d’une adolescente transgenre ;

• Pet d’Akwaeke Emezi, finaliste du National Book Award ;

• 19 Love Songs de David Levithan, une anthologie sur les relations adolescentes ;

• Cemetery Boys d’Aiden Thomas, mettant en scène un adolescent trans latino ;

• Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates, une lettre sur l’expérience noire américaine ;

• The Talk: Conversations about Race, Love & Truth de Wade Hudson, couronné par NPR et The New York Times ;

Par erreur, un autre livre similaire, The Talk de Darrin Bell, a également été banni ; il s’agit d’un roman graphique autobiographique sur les violences policières.

Un employé du DoDEA, sous couvert d’anonymat, a confié à HuffPost : « Ils essaient vraiment de nier que les personnes trans existent. Ça me rend physiquement malade. » Un autre a ajouté : « La direction semble pencher résolument vers l’excès de prudence pour se conformer aux ordres exécutifs de Trump. »

Admissions militaires également impactées

En parallèle, un second mémo a été envoyé aux académies militaires indiquant que celles-ci ne doivent plus tenir compte de la race, de l’origine ethnique ou du sexe dans leurs procédures d’admission.

L’accent devra être mis « exclusivement sur le mérite », bien que les établissements puissent encore prendre en considération les candidats possédant des talents athlétiques particuliers. Les académies doivent certifier leur conformité à ces nouvelles normes d’ici la mi-juin.

Pete Hegseth, qui a pris ses fonctions de secrétaire à la Défense en début d’année, a clairement exprimé son opposition aux politiques DEI : « “Notre diversité est notre force” est la phrase la plus stupide de toute l’histoire militaire », avait-il déclaré.

Entre-temps, des articles sur l'Holocauste, le 11 septembre 2001, les attentats terroristes, la sensibilisation au cancer, les agressions sexuelles et la prévention du suicide figuraient parmi les dizaines de milliers d'articles retirés ou signalés pour retrait des sites web du Pentagone, alors que le ministère s'efforçait de se conformer à l'ordre de Hegseth.

La note de vendredi relative à la commission des bibliothèques précisait que l'examen des suppressions de livres serait « délibéré » et mené par « des experts dans les domaines de l'éducation et de la mission du ministère ».

Ambiance tolérance maximale pour s'attirer les bonnes grâces du président des États-Unis...

