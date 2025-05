Pourquoi Jeanne & Juliette fait le pari d’une édition sincère et incarnée ?

Je n’ai jamais rêvé de faire l’édition « autrement ». J’ai juste voulu la faire vivante. Il y a une nuance. Quand j’ai fondé Jeanne & Juliette, je n’avais ni le capital d’un grand groupe, ni l’illusion d’une aventure romantique. J’avais un rêve un peu bancal — celui d’une maison où les héroïnes seraient reines, où les lectrices se reconnaîtraient, où les autrices trouveraient non seulement une éditrice, mais une alliée. Et j’avais une chance inouïe : croiser la route de Stephen Carrière.

Une maison d’édition vivante, pas un rêve idéalisé

Jeanne & Juliette n’aurait pas pu naître sans le Collectif Anne Carrière. Il faut parfois un tuteur solide pour qu’un jeune arbre pousse droit. Stephen m’a tout appris — ou presque. Il m’a transmis l’exigence, la rigueur, et ce que le mot « métier » veut dire quand il s’agit de livres.

Dans cet écosystème souple et généreux qu’est le collectif, j’ai pu donner une forme à mon intuition éditoriale. Nous étions une petite équipe (5 personnes, et c’est clairement une force, c’est une famille avec ses lots de bonheur, de rires et de disputes parfois !). Une maison spécialisée, oui, mais incarnée, affûtée, et populaire dans le sens noble du terme.

Et surtout, j’y ai appris quelque chose de fondamental : qu’il est possible d’éditer avec intensité sans s’y brûler. Mais je ne vous cacherai pas que l’équilibre entre le pro et le perso est parfois difficile à tenir. Quand on dirige une maison d’édition indépendante et que chaque parution est à la fois un projet éditorial, un défi financier et une aventure humaine, les frontières deviennent floues.

La fine équipe : de droite à gauche Yasmina Urien, Manon Buselli, Stephen Carrière, moi et Thierry Fraysse

C’est Stephen, et son équipe, qui m’ont appris à mieux poser ces limites-là, à comprendre que pour tenir sur la durée, il fallait aussi apprendre à se protéger.

L’indépendance éditoriale : équilibre, engagement et limites

Aujourd’hui, à La Martinière, les choses ont évolué. Il y a un peu plus de moyens. Mais pas encore de quoi défendre chaque titre avec l’ampleur qu’il mérite. Et pour moi, qui publie peu de titres justement pour pouvoir les porter un à un, ce n’est pas un détail. Il faut apprendre à choisir ses enjeux, à doser l’énergie, à accepter — parfois à contrecœur — de ne pas tout faire, tout de suite.

Alors oui, bien sûr, j’aimerais pouvoir déployer une campagne d’affichage pour chaque roman, avoir une attachée de presse dédiée en continu, offrir un vrai budget communication à chaque sortie. Or, l’économie éditoriale est ce qu’elle est : on avance avec passion, avec créativité, mais pas toujours avec le chéquier rêvé (oui oui, je dis encore chéquier).

Et puis, soyons lucides : le marché est dominé par des mastodontes. En France, l’édition est sacrée, souvent centralisée autour des rentrées littéraires. À côté, nous sommes minuscules. Pourtant, nous sommes vues. Lues. Recommandées. Pourquoi ? Parce que nous avons refusé de nous fondre dans le paysage.

Chez Jeanne & Juliette, nous ne vendons pas des livres — nous racontons des destinées. Nous ne misons pas sur un auteur star, mais sur la force d’un univers. Nous ne communiquons pas sur des « romans historiques » mais sur des héroïnes. Surtout, nous allons à la rencontre de celles qui nous lisent.

Je suis de celles qui prennent le train, qui installent une table dans une librairie hors de Paris, un samedi après-midi, qui répondent à tous les messages Instagram (ou presque), qui connaissent les prénoms de leurs auteurs et de leurs enfants, leur boisson préférée ou leurs habitudes de travail.

Non parce que c’est stratégique, mais parce que c’est ma manière d’exister comme éditrice. L’édition est un monde obscur pour beaucoup, et que si on veut être lu, il faut déjà être vu.

Jeanne & Juliette : incarner l’édition autrement

En réalité, je suis devenue l’éditrice que j’aurais aimé avoir quand j’étais romancière. Je ne joue pas un rôle. C’est ma manière naturelle de travailler, avec sincérité et engagement. J’ai besoin de proximité avec mes auteurs, avec nos partenaires, avec les libraires, les lecteurs. J’ai besoin de sentir que nous fabriquons ensemble quelque chose qui a du sens. Le livre n’est jamais, pour moi, un produit. C’est une relation.

Nous avons donc pensé notre stratégie dans ce sens : une maison à taille humaine, une communication incarnée mais une présence digitale professionnelle.

Nous avons une directrice de communication dédiée : Anne-Sophie (Les Vesprées). On s’engage à poster du contenu régulier, incarné, exigeant. Du contenu où les sagas sont identifiables par leurs héroïnes. Des objets autour de nos romans, pensés comme des prolongements affectifs (non, un marque-page n’est pas suffisant, et représentatif pour nous). Des événements, petits ou grands, pour fédérer. Et enfin une fidélisation du lectorat qui repose sur l’affect, la proximité et la confiance.

Cela dit, je ne troquerais pas notre liberté contre un service entier de direction. Parce que ce que nous avons, malgré tout, est rare : une maison en mouvement, en ébullition. Une maison qui pétille, qui hésite parfois, qui tâtonne, mais qui ose. Et surtout, une maison où les autrices choisissent de venir, même après des expériences ailleurs, parce qu’elles y trouvent autre chose : une écoute, une réactivité, une loyauté éditoriale que les grandes structures n’ont plus toujours le luxe de leur offrir.

Nous sommes petits, oui. Mais avec les moyens des grands quand il s’agit de conviction, d’énergie et de vision. Il n’y a pas de ligne éditoriale sans courage. Et dans ce métier, l’innovation humaine, reste notre plus belle marge de manœuvre.

