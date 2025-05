Vol massif de données judiciaires : un ex-employé de Doctrine.fr sanctionné

Le 9 mai 2025, un épisode troublant du feuilleton judiciaire opposant Doctrine.fr à plusieurs éditeurs juridiques a connu un nouveau rebondissement : le tribunal correctionnel de Paris a condamné un ancien salarié de la société Forseti (éditrice du site Doctrine.fr) pour extraction frauduleuse de plus de 52.000 décisions judiciaires inédites. Détail digne d’un roman noir : l’homme a été surpris en flagrant délit par le président du Tribunal de Poitiers lui-même.

Ces documents, bien que non publiés par la juridiction, ont été versés à la base de données de Doctrine.fr, puis proposés à ses abonnés – une démarche que la justice qualifie désormais d’illégale. Le prévenu écope de 18 mois de prison avec sursis et de 15 000 euros d’amende, pour intrusion informatique et détention illicite de documents confidentiels.

Accès frauduleux, extraction illégale

Ce jugement s’inscrit dans un contexte brûlant : deux jours plus tôt, la Cour d’Appel de Paris condamnait Doctrine.fr pour concurrence déloyale à l’encontre de plusieurs maisons d’édition juridiques – parmi lesquelles Lexbase, LexisNexis, Dalloz, Lextenso ou encore Lamy Liaisons – victimes d’une captation abusive de contenus juridictionnels.

Ce 7 mai 2025, la Cour d'appel de Paris avait en effet condamné Forseti, éditrice de Doctrine.fr, qui avait acquis illicitement des centaines de milliers de décisions de justice, obtenant ainsi un avantage concurrentiel indu. Cette décision infirme un jugement de 2023 qui avait débouté les éditeurs et les avait condamnés pour procédure abusive.

Ainsi, « la Cour d’appel déboute les éditeurs juridiques d’une grande majorité de leurs demandes », indiuque Doctrine.fr interrogé par ActuaLitté. Et de se féliciter que « 100 % de Doctrine reste accessible », tout en déplorant que « la Cour d’Appel la condamne pour “excès de vitesse” dans la collecte de décisions entre 2016 et 2019, et lui demande de verser entre 40 à 50.000 euros de dommages et intérêts à chaque éditeur qui demandaient dix fois plus en première instance ».

Cette affaire, qui inspirerait quelque thriller littéraire ou satire sur la guerre des savoirs, révèle les tensions actuelles autour de l’appropriation des contenus publics, la monétisation de la justice, et la fragilité du droit d’auteur dans un environnement numérique en mutation.

En contraignant Doctrine.fr à afficher sa condamnation en page d’accueil pendant 60 jours, la justice cherche aussi à alerter les utilisateurs sur l’origine problématique des textes qu’ils consultent. Une manière de rappeler que la diffusion des savoirs juridiques, tout comme celle de la littérature, ne peut s’affranchir de l’éthique et du droit.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com