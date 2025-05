Matriochkas en charge des droits audiovisuels des Nouveaux Éditeurs

Ses fondatrices, Delphine Clot et Maÿlis Vauterin, accompagnent les éditeurs avec expertise et passion afin de porter leurs ouvrages à l’écran. Ce sont elles qui sont à l’origine de la série phénomène Dear You (Prime Vidéo), adaptée des romans d’Emily Blain (HarperCollins France), ou encore de l’adaptation par Mona Achache de Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon (Editions Stock).

« Nous sommes très heureuses à la perspective de porter les ouvrages du groupe Les Nouveaux Editeurs sur un marché audiovisuel toujours plus curieux des opportunités qu’offrent les livres. L’arrivée de ces nouveaux entrants et l’éclectisme de leurs lignes éditoriales ne manquera pas de retenir l’attention des producteurs. Nous avons hâte de leur pitcher ces textes », assurent les fondatrices.

Arnaud Nourry, PDG des Nouveaux Editeurs souligne pour sa part que « l’intérêt des producteurs pour les droits d’adaptation s’est accru avec la multiplication des chaînes et des plateformes de streaming. Encore faut-il savoir mettre les bons romans dans les bonnes mains, car aucun producteur ne peut suivre toute l’actualité littéraire. C’est ce ciblage très fin que nous propose Matriochkas, avec l’enthousiasme et le dynamisme d’une structure à peine plus âgée que la nôtre, et le même souci du résultat. »

Crédits photo © Alexandre Moulard

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com