L’éditeur visionnaire derrière La Terre vue du ciel nous a quittés

Hervé consacra toute sa vie professionnelle à l’édition. Il entra à 25 ans dans le groupe Hachette où il passa quinze ans à la direction commerciale de plusieurs maisons (Grasset, Fayard, Chêne…) avant de devenir éditeur dans d’autres filiales du groupe puis de prendre, en 1987, la direction de Nathan.

En 1992, il entreprit de créer sa propre maison, les Éditions de La Martinière, dédiées aux beaux livres et aux livres illustrés.

Il en élargit rapidement l’influence par des acquisitions ambitieuses, dont la plus notable fut celle des éditions new-yorkaises Abrams Books, en 1997. Éditeur passionné, revendiquant le goût du risque, il publia « l’ovni » La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand en 1999, dont le format et le prix de vente défiaient la logique commerciale de l’époque. Ce fut un succès planétaire, avec 3,5 millions d’exemplaires vendus.

Du projet personnel aux acquisitions stratégiques

Les années qui suivirent furent marquées par une accélération : Knesebeck, Delachaux et Niestlé rejoignirent d’abord les Éditions de La Martinière. Mais c’est en 2004, avec la reprise du Seuil et des maisons qui y sont associées (Points, Métailié, L’Olivier…), que le groupe La Martinière devint un des acteurs majeurs de l’édition française, contrôlant sa diffusion et sa distribution.

Il passa la main quatorze ans plus tard, en 2018, en intégrant son groupe à Média-Participations, dont il devint le vice-président, tout en continuant à s’impliquer dans la réussite du nouvel ensemble.

Fidèle à ses auteurs et à la librairie indépendante

Hervé de La Martinière était un homme de défis et de combats, même quand l’adversaire avait tout du Goliath : ainsi du procès qu’il entreprit, seul, contre Google en 2006, bientôt rejoint par le Syndicat national de l'édition et ses confrères éditeurs, et qui se conclut par un accord historique.

Mais il était avant tout un fervent admirateur de ses auteurs, auxquels il vouait une fidélité et une amitié indéfectibles, tels Yann-Arthus Bertrand, Hans Silvester ou Matthieu Ricard ; un amoureux de littérature à qui il tenait à coeur de créer un département littéraire du nom de sa maison ; un défenseur de la librairie et d’une certaine idée de l’édition.

Des succès récents salués par le public et la critique

Il aura la joie d’assister en 2021 au triomphe du Fait Maison de Cyril Lignac, un auteur de La Martinière, ainsi qu’à la consécration de Jean-Paul Dubois couronné par le prix Goncourt pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, publié aux Éditions de l’Olivier.

À son épouse, à ses enfants et petits-enfants, toutes les équipes témoignent leur admiration et leur respect pour le grand éditeur et l’entrepreneur ambitieux, l’homme soucieux de ses équipes, des auteurs et des livres, qu’il fut.

Hommage d’un groupe et d’un confrère devenu ami

Vincent Montagne, Président de Média-Participations : « Comme Hervé de La Martinière le disait lui-même, nous avons commencé à construire nos deux maisons pratiquement au même moment. Et depuis plus de 30 ans j’ai eu l’occasion de croiser Hervé comme confrère d’abord, parfois concurrent, puis de manière très régulière au sein du Bureau du Syndicat national de l’édition.

C’est à son initiative que nous avions décidé de rapprocher nos deux groupes. Et depuis plus de 7 ans, il a été un partenaire efficace et exigeant, d’une loyauté absolue. »

Et d'ajouter : « La réussite de notre groupe lui doit beaucoup. C’était un éditeur talentueux et un entrepreneur audacieux. C’est une figure marquante de l’édition qui nous quitte aujourd’hui, mais c’est l’ami qu’il était devenu qui nous manque déjà. Son départ nous laisse infiniment tristes mais aussi très fiers de continuer à faire grandir une maison qui porte son nom. »

Crédits photo : Hervé de La Martinière travaillant à son bureau, 2015, Montrouge. (© François LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com