Olympe de Gouges, une femme dans la Révolution française

Ce 7 mai marque la naissance, en 1748, d’Olympe de Gouges. Figure majeure de la Révolution française, elle est au programme du bac français 2025, où son œuvre continue de résonner auprès des jeunes générations.

Connue pour sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a défendu, en pleine Révolution, des droits qui restent fondamentaux : l’égalité entre les sexes, la justice sociale, la liberté d’expression. Elle voulait qu’une femme puisse voter, écrire, débattre, aimer, élever un enfant tout en participant à la vie publique. Des idées qui paraissent simples, et dont pourtant toutes les femmes ne bénéficient pas encore aujourd’hui.

Un film, Olympe, une femme dans la Révolution, réalisé par Julie Gayet et Mathieu Busson, et un livre coécrit par Florence Lotterie et Élise Pavy-Guilbert (Flammarion), racontent son parcours. Ensemble, ils dessinent le portrait d’une femme libre et courageuse, restée fidèle à ses convictions jusqu’à son exécution en 1793.

Olympe de Gouges voulait faire entendre sa voix. Deux siècles plus tard, elle résonne toujours.