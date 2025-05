Création du Prix Philippe-Sollers, Beigbeder et Naulleau dans le jury

Les membres du jury sont : Frédéric Beigbeder, Amélie de Bourbon Parme, Patricia Boyer de Latour, Gérard de Cortanze, Georgi Galabov, Manon Grimaud, Jacques Henric, Nicolas Idier, Marc Lambron, Mickael Meunier, Catherine Millet, Emmanuel Moses, Eric Naulleau, Marcelin Pleynet, Christian de Portzamparc, Sophie Zhang.

Le 1er prix Philippe-Sollers sera décerné le 27 novembre 2025 à l'hôtel Cayré, 4 boulevard Raspail, Paris 7e, à Paris.

Philippe Sollers, né en 1936 à Talence et mort le 5 mai 2023, fut l’un des écrivains et intellectuels les plus singuliers de la scène littéraire française. Fondateur de la revue Tel Quel en 1960, il y défendit une avant-garde radicale mêlant littérature, psychanalyse, politique et linguistique. Son œuvre, abondante, oscille entre romans, essais et récits autobiographiques, marquée par une langue parfois virtuose, ironique et souvent provocatrice.

Proche de figures comme Roland Barthes, Julia Kristeva ou encore Jacques Derrida, il fut aussi un lecteur passionné de Sade, Dante et Céline. Longtemps éditeur chez Gallimard, son engagement pour une littérature libre et contre les conformismes fut constant.

Crédits photo : Philippe Sollers à Strasbourg en 2014 (Guiness88, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com