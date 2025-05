On était visé” : à Nantes, une librairie queer vandalisée

« J’ai vu les deux vitres fracassées, une voisine m’a dit qu’elle avait entendu du bruit dans la nuit », relate Maxime Blanc auprès de Sud Ouest. « Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas ravies qu'on existe et qui essaient de nous le faire comprendre d'une façon pas très subtile », suppute de son côté Amandine Heulard, auprès de France 3 Pays de la Loire.

Pas la première fois

Aucun autre commerce de la rue n’a en effet été touché, mais à ce jour, l’acte n’a pas été revendiqué. Sur les réseaux sociaux, les deux libraires ont partagé une déclaration de résistance : « Attaque LGBTphobe, on reste ouverte, la lutte continue », inscrite sur la barrière de fortune dressée devant la boutique.

Amandine Heulard confie encore : « Je suis remplie d'une immense tristesse de me dire qu'on en est encore là », et d'affirmer : « C'est une nécessité absolue d'avoir un lieu comme le nôtre pour lutter contre l'homophobie, contre la transphobie, contre la discrimination des minorités. De s'attaquer à une librairie, c'est quand même le summum du pitoyable. »

« J’ai beaucoup de colère et je trouve ça aussi inquiétant, et lamentable », ajoute son associé. « D’autant plus que ce n’est pas la première fois que l’on a des actes malveillants : on a déjà eu un livre dégradé, et des personnes menaçantes qui sont rentrées dans la librairie », assure-t-il.

La librairie est spécialisée dans la lutte contre les discriminations, qu’il s’agisse des minorités de genre, des orientations sexuelles, mais aussi des questions d’antiracisme et de féminisme. Elle défend une approche inclusive et se veut un espace ouvert à toutes et tous.

Une plainte a été déposée, tandis qu’une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces dégradations. En dépit de ces événements, l’établissement a tenu à rouvrir ses portes dès l’après-midi même. Une sécurisation temporaire a été installée pour maintenir l’accès au public.

La fragilité de l'indépendance

La viabilité économique des librairies indépendantes reste un défi. Les Vagues, comme d’autres, dépend de la fidélité de sa clientèle et de son engagement communautaire pour subsister. Les ateliers et événements organisés visent à renforcer ce lien et à désacraliser l’accès à la littérature, en particulier pour les personnes LGBTQIA+.

Les petites librairies, avec un chiffre d’affaires compris entre 100.000 € et 500.000 €, sont particulièrement vulnérables. Elles ont vu leurs frais de personnel augmenter significativement en 2022, dans un contexte de contraction de l’activité, avec un recul du chiffre d’affaires de 11 %.

La rentabilité du secteur reste faible, avec un résultat net moyen de 1 %, l’un des plus bas du commerce de détail. Les remises accordées par les groupes d’édition aux librairies indépendantes de petite taille varient entre 30 % et 33 %, alors qu’il est généralement admis qu’une librairie ne peut couvrir ses charges en-deçà d’une remise de 36 %.

Face à ces actes de vandalisme, la solidarité entre librairies engagées se renforce. En juin 2024, 125 librairies indépendantes antifascistes avaient publié une tribune en soutien au nouveau Front populaire, dénonçant la montée de l’extrême droite et affirmant leur engagement pour la diversité éditoriale.

Les librairies indépendantes en France font face à des défis économiques croissants, exacerbés par des charges fixes en hausse et une concurrence accrue des ventes en ligne. En 2024, le Centre national du livre (CNL) a enregistré 129 ouvertures de librairies contre 72 fermetures, indiquant un solde net positif de 57 établissements.

Cependant, cette dynamique est en recul par rapport aux années précédentes, notamment en raison de l’augmentation des charges fixes et de la baisse du volume des ventes, conjuguées au développement des ventes en ligne de livres neufs et d’occasion

