Librairies françaises : un monde qui se bat et se réinvente

À Manosque, ville de Jean Giono, une nouvelle librairie-salon de thé baptisée La somme de nos folies a ouvert ses portes rue du Soubeyran en avril. Porté par Laura Mouveaux et Mélanie Portier, le lieu associe deux passions : les livres et le thé. Le nom, inspiré du roman de la Malaisienne Shih-Li Kow, symbolise l’union de leurs projets respectifs. Ancienne libraire, Laura sélectionne chaque ouvrage avec soin, tandis que Mélanie, barista formée à l’étranger, propose des pâtisseries et boissons maison. Les deux associées se sont rencontrées à Barcelone et ont concrétisé leur rêve après la fermeture de l’ancienne librairie Poivre d’âne.

Un espace de rencontres autour des livres

Depuis le 22 avril, Orléans accueille également une nouvelle librairie indépendante : L’Invitation. Située rue Bannier, face à l’église Saint-Paterne, elle occupe 117 m² d’un ancien local commercial. Créée par Fabrice Langlet et Jean-Jacques Thomas, forts de 30 ans de métier chacun, elle propose une offre généraliste de 9000 ouvrages : romans, BD, jeunesse, sciences humaines, cuisine… Les fondateurs prévoient d’organiser bientôt des rencontres et dédicaces dans une salle dédiée. Malgré les difficultés du secteur, ils demeurent confiants : « Le livre, c’est la résistance. »

La librairie L’Expérience a ouvert de son côté fin mars 2025 à Gonesse, dans le Val-d’Oise. Céline Marault, 29 ans, ancienne fonctionnaire du ministère de la Culture, a réaménagé une ancienne épicerie en un lieu cosy dédié aux livres. Sa sélection propose 5800 titres, classés par tranches d’âge et thématiques. Le nom évoque à la fois sa reconversion, l’impact local et le mode de classement. Elle est soutenue par la municipalité et l’intercommunalité.

Un nouveau café-librairie, Off-Campus a également ouvert ses portes à Paris, boulevard Voltaire, dans le 11ᵉ arrondissement. Face à l’infobésité ambiante, il propose une alternative apaisante : apprendre pour mieux comprendre. Le lieu mêle coffee shop arty et librairie indépendante aux références ciblées. Chaque soir, il propose des cours d’1h30 ouverts à tous, animés par des spécialistes. Les thèmes abordés vont de la géopolitique à l’histoire de l’art, en passant par la littérature et la musique de films. Les ouvrages proposés en librairie font écho aux thèmes des cours, invitant à approfondir les réflexions.

Un lieu hybride où se cultivent les esprits, loin du bruit numérique.

Baptiste Davout, fondateur des librairies solidaires Sapristi à Brest, lance un nouveau projet nommé Saperlotte à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Cette future librairie solidaire vise à intégrer des personnes en situation de handicap, isolées ou éloignées de l'emploi, dans une structure sociale et culturelle. Les livres, CD et DVD d’occasion seront vendus à prix très accessibles, afin de favoriser l’accès à la culture. Le modèle repose sur le recyclage, la seconde main et l’économie circulaire. Le projet prévoit également une participation aux événements culturels du territoire.

À Lille, de l'autre côté, une nouvelle librairie spécialisée dans la romance va bientôt ouvrir : Aya Books. Porté par Ayma, 21 ans, booktokeuse, et sa mère Céline, 44 ans, ce projet mêlera, là-encore, livres et salon de thé dans un espace qui se veut chaleureux. Tandis qu’Ayma s’occupera de la librairie, Céline gérera le coin salon de thé.

Une nouvelle librairie indépendante, La Grande Balade, ouvrira ses portes début juin au Kremlin-Bicêtre, au 30 avenue Eugène Thomas. Porté par Julien Doussinault, ancien libraire parisien et représentant chez Actes Sud, le projet a vu le jour grâce à la préemption d’un local par la ville et au soutien de l’ADELC, du CNL et de la Drac. Avec une surface de 110 m², elle proposera 10.000 titres dans une offre généraliste, ainsi que de la papeterie et des jeux de société. Le nom fait référence à un roman d’Hélène Bessette. En attendant l’ouverture, le libraire participera au festival d’écologie populaire les 17 et 18 mai.

Jonathan Boulet, Directeur général de l'Alliance biblique française, annonce l’ouverture prochaine de L’Esprit et la Plume, une nouvelle librairie indépendante 47 rue de Clichy dans le IXe arrondissement de Paris. Prévue pour le 27 août, elle proposera un catalogue à la fois généraliste et protestant, en rejoignant le réseau Librest. Pensée comme un lieu chaleureux et inspirant, la librairie souhaite devenir un espace de rencontres autour des livres.

Changer pour durer

La célèbre librairie bruxelloise Filigranes, elle, renaît après une faillite et un déménagement, désormais installée au Mayfair, boulevard de Waterloo. Elle quitte le quartier européen pour s’implanter dans une zone commerçante de luxe. Avec 150.000 livres en stock, elle reste l’une des plus grandes librairies francophones. Deux niveaux accueillent les lecteurs : au rez-de-chaussée, littérature, jeunesse, BD et beaux livres ; à l’étage, le reste de l’offre. Une trentaine de libraires-conseillers y travaillent, perpétuant la richesse éditoriale du lieu. Un comptoir invite aussi à faire une pause au cœur de ce temple du livre.

Retour à Manosque, où la librairie Le Petit Pois, institution de la ville depuis 18 ans, quitte son petit local de 34 m² place Saint-Sauveur pour s’installer dans un espace de 250 m² sur la place du Terreau. Dominique Gallard, gérante depuis plus de quatre ans, saisit l’opportunité d’agrandir l’établissement après la fermeture de Forum BD. Une nouvelle adresse qui se situe à une entrée stratégique du centre-ville : Le Petit Pois devient ainsi un acteur encore plus visible de la vie culturelle locale.

La librairie indépendante Le Carré des mots à Toulon a aussi déménagé, fin avril, quittant la rue Seillon pour s’installer rue d’Alger, emplacement plus passant. Raphaël Riva, son gérant, espère attirer de nouveaux clients, notamment les croisiéristes, tout en conservant les habitués. Le local, de taille similaire à l’ancien, accueillera également une galerie d’exposition à l’étage et sera rebaptisé Le Carré des mots… et des images. Ce changement vise à diversifier l’offre et augmenter les recettes, jugée cruciale pour la survie de la librairie. Une nouvelle étape commence pour cette enseigne présente depuis quatorze ans.

À Saint-Vaast-la-Hougue, en région Normandie, la librairie La Chaloupe, auparavant située Rue de Verrue, a déménagé Place de la République, à côté du bar Le Mouillage.

À Mont-de-Marsan, dans les Landes, la librairie Lacoste propose désormais de racheter les livres, vinyles et jeux vidéo des particuliers contre des bons d’achat utilisables en boutique. Cette initiative, lancée en avril 2025, s’inscrit dans la tendance de la seconde main, en réponse à la baisse du pouvoir d’achat. Pour l’instant, les ouvrages collectés sont revendus à des bouquinistes, mais un rayon d’occasion devrait bientôt voir le jour. Le directeur, Michaël Jay, souligne que les produits culturels sont souvent les premiers sacrifiés en période de crise.

À Blagnac, en Haute-Garonne, la librairie indépendante Au fil des mots subit de plein fouet la concurrence de Cultura, implanté depuis octobre 2024. Sa gérante, Cécile Rivière, a vu son chiffre d’affaires chuter de près de 30 %, menaçant la survie de son commerce. Face à cette crise, elle lance un appel à l’aide avec une banderole en vitrine et sensibilise ses clients à l’importance de soutenir les librairies locales. La cagnotte récolte plus de 8000 €, sur un objectif de 20.000 €, et la mairie promet un soutien financier.

Malgré une baisse des ventes de mangas en France depuis 2023, la librairie spécialisée L’Imaginarium à Foix entend garder le cap. Créée en 2022 par Cécilia et Quentin, passionnés de mangas, elle refuse l'idée d’un déclin généralisé du secteur. Installée en Ariège, la boutique rencontre un public fidèle, notamment grâce à une offre ciblée. Le couple n’a pas bénéficié des aides au livre, mais voit cela comme une opportunité d’autonomie.

Après trois ans et demi d’activité, Joël Broulou a dû fermer sa librairie indépendante La Barque aux livres à Esbly, en Seine-et-Marne, le 3 avril 2025. Placée en redressement judiciaire, la structure n’a pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour se relancer. Malgré des idées innovantes comme un système d’abonnement et l’ouverture d’une seconde librairie aux Ulis, le projet n’a pas survécu. Joël Broulou regrette surtout de ne pas avoir pu ancrer sa librairie localement. Il poursuit cependant l’aventure en ligne, avec Le Nuage aux livres, une version numérique de son projet.

À Ancenis en Loire-Atlantique, la librairie Plume et fabulettes ferme définitivement ses portes après une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce. Samedi 10 mai 2025, les derniers clients sont venus saluer le libraire Erwan Mony. Malgré la fermeture, il espère qu’un repreneur relancera le lieu. Seul libraire indépendant de la ville, il incarnait un lieu de culture et de convivialité apprécié des lecteurs.

La librairie Sant Jordi, emblématique du quartier Gòtic à Barcelone, a échappé à la fermeture définitive. Fermée fin 2024 après le décès de son gérant Josep Morales, elle rouvrira à l’été 2025 sous le nom Espai Cultural Sant Jordi. Ce projet porté par l’agence Temps d’Oci transformera le lieu en espace hybride mêlant café, librairie et activités culturelles. La fermeture avait suscité une forte mobilisation, avec des files d’attente pour acheter des livres. Comme pour la librairie Quera, également sauvée par Temps d’Oci, le projet vise à préserver un lieu chargé d’histoire et d’identité locale.

Tauromachie en débat

La librairie Le Chat Pitre, à Fécamp en Seine-Maritime, organise son tout premier festival du livre dédié au jeune public et aux adolescents. Intitulé Le Chat Kili qui lit festival, l’événement aura lieu le samedi 31 mai 2025, de 13h30 à 19h, dans l’ancien musée des Terre-Neuvas.

À Toulouse, la disparition du rayon tauromachie à la librairie Ombres Blanches provoque la colère du collectif Jeunesse Taurine Toulousaine. Celui-ci dénonce une atteinte à la culture locale et à sa transmission auprès des jeunes générations. Son fondateur, Ethan Carpentier, affirme avoir été alerté par plusieurs passionnés et déplore l'absence d'explication publique. Le directeur de la librairie, Christian Thorel, a réagi en condamnant les accusations et les « méthodes très désagréables » employées. Une polémique qui relance le débat autour de la place de la tauromachie dans l'espace culturel...

À Pénestin, dans le Morbihan, une ancienne cabine de bateau, celle du Rescator, a été transformée en boîte à livres géante par l’association Vivr’à Tréhiguier. Installée au pied du phare de Tréhiguier, elle trône au milieu des pieux de moules de bouchots. Le projet, inauguré le 7 mai 2025, a réuni une quarantaine de personnes. Cette initiative originale vise à favoriser la lecture en plein air. Des bancs sont mis à disposition pour en profiter sur place. Le lieu mêle culture maritime et partage littéraire.

À Auch, la librairie Les Petits Papiers met en avant une sélection d’ouvrages censurés dans les écoles américaines sous l’administration Trump. Parmi eux : Harry Potter, George Orwell ou encore Oscar Wilde, tous accusés de véhiculer des idées jugées sensibles. La démarche vise à défendre la liberté d’expression, menacée selon les libraires. Si la France n’est pas touchée par une telle censure directe, Manon, libraire, pointe les dangers d’une censure plus insidieuse via les traductions ou les modifications éditoriales.

À Angoulême cette fois, L’Autre librairie, située rue de Beaulieu, teste l’ouverture le lundi après-midi grâce à l’engagement de ses bénévoles. Deux d’entre eux tiennent la boutique chaque semaine de 15h à 18h, en binôme, dans une démarche à la fois pratique et participative. L’objectif : améliorer le service aux clients, notamment les touristes et ceux disponibles ce jour-là. Cette expérimentation se poursuivra jusqu’à la fin de l’été. Librairie coopérative, l'enseigne fédère 240 sociétaires. Elle rejoint ainsi Lilosimages et Cosmopolite, autres librairies ouvertes le lundi.

Photographie : Librairie L'instant, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com