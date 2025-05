Terres de Paroles 2025 : l’enfance au cœur d’un printemps littéraire

« Il y a dans l’enfance quelque chose de profondément universel et intime à la fois : un point de départ commun à chacun, et pourtant unique pour tous », partage avec nous Rémi David, responsable de la programmation du festival Terres de Paroles. Lui-même auteur, il constate : « Chez nombre d’écrivains, l’enfance reste un territoire secret, souvent fondateur, parfois explicite, parfois dissimulé, mais toujours chargé d’élan créatif. Qu’elle surgisse au détour d’un souvenir ou se glisse entre les lignes d’un récit, elle offre un formidable terrain d’écriture. »

Magie et littérature

Et chez Rémi David, quelle trace l’enfance imprime-t-elle, aussi bien dans la programmation qu’il façonne pour le festival littéraire de Seine-Maritime que dans l’ensemble de son œuvre ? « Je crois que c’est toujours là, quelque part : je ne propose pas d'autofiction, mais plutôt des traces discrètes qui affleurent dans mes textes. Pas des souvenirs racontés frontalement, pas des chemins que j’ai arpentés et que je retrace, mais des éléments enfouis, venus de l’enfance, qui ressurgissent dans la manière dont je façonne les personnages, dans ce qu’ils ressentent, dans leur manière d’habiter le monde. »

Ce dernier est aussi magicien — une vocation qui, à l’évidence, ne peut naître que dans l’enfance, cet âge où le mystère, l’émerveillement et le désir de faire apparaître l’impossible sont encore à portée de main ? « Tout part de là, sans que ce soit toujours conscient », confirme le conseiller littéraire de Terres de Paroles, et de développer : « À six - sept ans, comme beaucoup d’enfants, j’ai rêvé d’être magicien. Plus tard, vers 18 ans, j’ai vraiment commencé à explorer ce désir, à vouloir le devenir. Cet amour de la magie est né dans l’enfance, et je crois qu’il y reste enraciné, comme une source que mes récits continuent de puiser. »

Concrètement, le thème de cette édition, « Quelque chose de l’enfance », s'incarne, entre autres, à travers trois temps forts à l’Abbaye de Jumièges. Le samedi 17 mai à 11h, « les voix puissantes et singulières » Marie Nimier, Thomas B. Reverdy et Rachid Benzine, évoqueront chacun leur manière de revenir à ce territoire enfoui : mère absente ou trop présente, studio de danse ou silence des pères. La rencontre sera animée par Olivia Gesbert, accompagnée d’une lecture de Florence Loiret Caille.

À 14h le même jour, la poétesse Cécile Coulon dialoguera avec la journaliste Titiou Lecoq autour de la comtesse de Ségur, cette pionnière de la littérature jeunesse que l’on appelait parfois « la Balzac des enfants ». À 17h, place à Sarah Jollien-Fardel, Isabelle Pandazopoulos et Fabrice Chillet : chacun interrogera l’enfance comme lieu du deuil, de la mémoire ou du manque. Une conversation sensible animée, là-encore, par Olivia Gesbert, avec lectures par Sofie Amaury et Christophe Brault.

Claude Ponti, « figure incontournable de la littérature jeunesse », présentera dimanche 18 mai, à 17h Les Pieds bleus, œuvre à la frontière de l’absurde et du poétique, où l’enfance blessée trouve un langage pour dire ce qui ne peut l’être autrement. En point d’orgue, Denis Lavant prêtera sa voix à cette lecture rare et habitée, ajoutant une intensité nouvelle à ce récit. Un moment fort du festival, à la croisée des arts, de l’enfance et de la mémoire.

Musique et rencontres insolites

En tant que programmateur, Rémi David attache une attention particulière aux dialogues entre les disciplines artistiques. Parmi eux, celui qui unit musique et littérature lui tient tout spécialement à cœur : « Deux formes d’expression qui partagent tant : le rythme, l’émotion, la narration. » Pour cette édition, l'auteur-compositeur-interprète français Albin de la Simone évoquera, par exemple, son enfance retrouvée, en mêlant chansons et dessins dans une rencontre sensible. Thomas Fersen, accompagné du trio SR9, donnera vie à ses poèmes en vers dévergondés dans une scénographie habitée.

La Grande Sophie racontera une femme en quête de sens et de place, quand Véronique Ovaldé fera résonner son texte Fille en colère sur un banc de pierre avec le violoncelle de Maëva Le Berre : « Un des instants qui seront plus contemplatifs, plus sensibles. Ce sera un moment suspendu, une traversée intime, porté par une grande autrice », promet Rémi David.

Joseph d’Anvers et Aurélie Saada rendront également hommage à Kurt Cobain dans Un garçon ordinaire, entre roman d’initiation et concert-lecture. Mathias Malzieu, avec L’homme qui écoutait battre le cœur des chats, offrira une traversée émotive où musique et lecture ne font qu’un, convoquant le fantôme d’un enfant dans le cœur des félins. Le musicien Bertrand Belin prouvera, avec son ouvrage La Figure, que l’enfance demeure une matière vive à explorer, entre réminiscences intimes et éclats fictionnels...

En clôture de la journée du samedi, une soirée exceptionnelle illuminera les ruines grandioses de l’abbaye de Jumièges. Dans le cadre du partenariat entre Terres de Paroles et Pierres en Lumières, Rodolphe Burger et Christophe Calpini proposeront Avalanche, une création musicale en hommage au poète Pierre Alferi : « Le concert s’annonce comme un moment à part, quasi mystique », décrit le programmateur du festival.

Et puis, il y a ces invités inattendus : « L'astrophysicien et philosophe français, Aurélien Barrau, par exemple. On ne l’associe pas immédiatement à la poésie ou à la littérature. Et pourtant, il vient à l’Abbaye de Jumièges, lieu chargé d’histoire, pour aborder autrement les mots, leur puissance, leur beauté. »

Rémi David se réjouit de l’esprit d’ouverture et de la diversité qui traversent le festival de Seine-Maritime, « cette opportunité de naviguer entre des univers très différents : proposer des rendez-vous ancrés dans l’actualité littéraire, comme une rencontre autour du livre La Figure de Bertrand Belin, et dans le même souffle, accueillir André Manoukian à Dieppe dans un seul en scène ou Pierre Arditi pour une lecture de textes de Yasmina Reza et Jean-Michel Ribes. » L'auteur parle « d'un grand écart assumé, pensé pour que chacun puisse y trouver un moment qui résonne avec sa propre sensibilité ».

Enfin, comme les éditions précédentes, Rémi David renouvelle ces croisements jugés improbables au premier abord, et finalement féconds : « Mettre en dialogue Michel Bussi et Maylis de Kerangal, par exemple — deux écritures, deux mondes, qui n’ont à première vue rien à voir, mais dont les œuvres racontent toutes deux quelque chose de notre époque. C’est un travail que je mène année après année, avec l’envie de faire se rencontrer des voix, des styles, des publics. »

Et un souhait, pour conclure ? « La présence du soleil. »

Le programme complet est à découvrir ici : il met notamment en lumière un focus consacré à la Tunisie, à travers une programmation croisant littérature, arts visuels et performances scéniques, une conférence du sociologue Bernard Lahire à Rouen, ainsi que la venue de nombreux auteurs, parmi lesquels Victor Castanet ou Julia Kerninon.

Crédits photo : À gauche l'Église de Abbaye de Jumièges (Nikater, Domaine public) / À droite, Rémi David (Terres de Paroles)

DOSSIER - Terres de Paroles : un festival pour raviver l’enfance

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com