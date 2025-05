Terres de Paroles, le vrai du faux sous la loupe

Le vendredi 23 mai à 19h, Victor Castanet sera présent à l’Atelier Claude Monet pour parler de son nouveau livre, Les Ogres. Après le succès de Les Fossoyeurs, cette enquête plonge au cœur des rouages opaques du secteur des crèches privées, dévoilant comment l’enfance peut devenir un marché lucratif. Fruit de plusieurs années d’investigation, ce livre éclaire un univers méconnu et complexe. La rencontre sera animée par Arnaud Wassmer.

Le mardi 20 mai à 17h30, toujours à l’Atelier Claude Monet, Julia Kerninon présentera Yoko Ono : une monographie poétique (L’Iconoclaste). À travers ce portrait sensible, l’autrice réhabilite une figure souvent méconnue ou caricaturée. Entre souvenirs adolescents, fascination artistique et réécriture d’un récit collectif, elle offre une lecture nuancée et émancipée de l’artiste, où l’intime se mêle au politique.

Enfin, le sociologue Bernard Lahire interviendra autour de l’ouvrage collectif Enfances de classe, qui explore les inégalités sociales dès les premières années de vie. Ce livre propose une analyse percutante des mécanismes perpétuant les disparités sociales et questionne l’impact des conditions matérielles et culturelles sur la trajectoire des individus dès leur plus jeune âge.

DOSSIER - Terres de Paroles : un festival pour raviver l’enfance

