BDGest et BDfugue s'unissent contre les géants du web

Ce nouveau système remplace les quatre boutons précédents qui renvoyaient sur les sites d'Amazon, de la Fnac, de PriceMinister puis Rakuten, et de BDfugue. Une manière pour BDGest de rendre l'expérience utilisateur de ses deux services — bédéthèque et BDGest Online — plus fluide, en proposant un tunnel transactionnel qui permet de remplir son panier sans sortir du site, avant de finaliser ses achats sur BDfugue. Mais aussi de mettre en avant un partenaire francophone, indépendant et géré par des passionnés de bande dessinée.

« L’idée était présente depuis longtemps », nous confie Thomas Jacquart, fondateur et PDG du site BDfugue. Lui et Philippe Magneron se sont connus il y a plusieurs années. « J’ai contacté Philippe avant même de lancer le site de BDfugue, en 2010, BDGest était déjà le plus gros carrefour de trafic BD sur le web », se souvient-il.

Très vite, les deux entités s’accordent sur un modèle d’apport d’affaires, dans lequel BDGest renvoie vers la librairie en ligne. Le partenariat tient, se renforce avec les années : « Nos chiffres d’affaires ont grandi, la confiance aussi. On est même devenus amis. »

La passion de la BD au premier plan

Cette convergence s’explique aisément : BDGest, fondé en 1998 par Philippe Magneron pour son usage personnel, s’est imposé comme un outil de gestion de collection incontournable, avec plus de 400.000 références et 35.000 utilisateurs réguliers.

Ce logiciel né de la passion d’un collectionneur s’est transformé en plateforme éditoriale reconnue, avec un forum dynamique, une équipe de chroniqueurs, une base de données mutualisée et plusieurs prépublications exclusives chaque semaine.

Au fil des années, le tandem BDGest - BDfugue s’impose comme une alternative crédible aux GAFAM. « Amazon, c’était une librairie. Ça ne l’est plus aujourd’hui », pointe Philippe Magneron, qui confie que les actualités récentes autour des géants du numérique a été un élément déclencheur dans le nouveau rapprochement avec BDfugue.

D’autant que le service, salué pour sa qualité, bénéficie d’un excellent accueil : « La première réaction de nos utilisateurs a été de dire “enfin BDfugue !” » Et l'amitié entre BDGest et BDfugue ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin.

« On a toujours trop de projets ensemble », s'amuse Philippe Magneron. Les deux plateformes réfléchissent déjà à d'autres moyens de lier leurs services. Car au-delà de la technique, c'est une communauté qui se dessine derrière ce partenariat, avec des sites tenus par des lecteurs de BD, pour des lecteurs de BD : « Quand on propose un service, c’est parce qu’on l’utilise nous-mêmes », résume Philippe Magneron.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com