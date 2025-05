En Inde aussi, l’IA soulève des questions sur le droit d’auteur

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, célébrée le 23 avril, la ministre de la Culture Rachida Dati et la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique Clara Chappaz, ont annoncé le lancement d’un cycle de concertation entre développeurs de modèles d’intelligence artificielle générative et ayants droit issus des filières de la culture et des médias. Côté participants, elles restent néanmoins encore vagues...