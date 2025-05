Une adaptation annonçait Léon XIV... en 1986

Emily Blaine a publié le premier tome de sa série Dear You en octobre 2014 : onze ans déjà, et la trilogie a conquis un large lectorat... des collectors, des coffrets et bien d’autres. Or, dans quelques heures, sur Prime, le service d’Amazon, les livres deviendront série… Rencontre avec la romancière, stress et fous rires inclus.