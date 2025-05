L'à-coeur mineur : une leçon d'humanité

L’À-Cœur mineur est un très beau texte humaniste qui raconte le parcours d’Oklomine qui naît en Côte d’Ivoire avec un cœur « condamné à mort ». L’enfant est atteint de la tétralogie de Fallot. Recueillie en France par une famille d’accueil généreuse des Yvelines prête à tout pour la sauver et lui assurer un avenir heureux confortable, elle rompra en partie avec ses géniteurs d’Assinie, où le poids des croyances ne provoque que des drames.

Le roman ne l’ignore pas. L’intérêt du livre d’Anne Bouxin est d’abord dans les premières pages qui alternent entre les conditions de vie des femmes dans la ville où nait Oklomine (Assinie, Côte d’Ivoire) et l’ambiance familiale chaleureuse qui règne à Noël chez les Zorkos de Saint-Germain en Laye. Tout file droit dans le récit, où tout s’enchaîne rapidement, comme dans une suite logique. Le roman fait escale sur l’Ile de Santorin et dans plusieurs villes françaises, points d’étapes nécessaires pour faire voyager le lecteur au son des battements cardiaques d’Oklomine, et du reste.

C’est un roman choral, poignant, délicat et sensible, empreint de poésie et d’aventures humaines, où chaque protagoniste puise sa force dans le sentiment souvent amoureux éprouvé pour autrui. Un handicap pourtant fait entrave : la maladie révélée d’un second protagoniste.

L’À-Cœur mineur est de ces fresques humaines, touchante et d’une profonde empathie. Où le langage du cœur rejoint le langage du corps. Où parfois, la passion, la mort et l’espoir ne font qu’un.. Comme dans ses deux précédents romans, Anne Bouxin nous ravit par la densité de son texte, sa curiosité, son esprit vif, ses dialogues somptueux.

Ici, on vibre au creux des silences d’un bloc opératoire, on s’émeut d’un amour fragile, on s’imprègne de la vérité d’une amitié sincère. L’auteur a su restituer le sentiment de proximité et de complicité qui existe entre deux êtres qui se voient pour la première fois et comprennent qu’ils ne pourront plus se quitter. Une rencontre marquée d’une pierre blanche.

Au fil des pages, le scénario « mosaïque » se déploie. Il dit la cristallisation des sentiments, amoureux, ici, intemporels. On entend également le son de la musique dont Oklomine s’éprend : elle deviendra, grâce au violoncelle, sa raison de vivre.

Ce troisième roman m’a happée. Mieux même, il m’a bousculée. Je me suis totalement laissé emporter par cette ambiance familiale très bien dépeinte, par ce scénario qui propulse vers un ailleurs, et par la narration de ces êtres cabossés qui s’étreignent et se perdent tout à la fois. De surcroît, le texte ne manque ni d’humour, ni d’aplomb, ni de profondeur.

L’À-Cœur Mineur offre un regard bienveillant sur les associations humanitaires, dites d’aide à la personne. L’originalité de ce livre tient aussi au fait qu’il n’est pas exempt d’engagement social. Sa manière chaloupée de déambuler d’une terre à l‘autre m’évoque une grande composition réalisée avec maestria. Je n’oublierai pas les endroits où le texte m’aura entraînée, ce qu’il m’a fait considérer par les chemins qu’il m’a fait emprunter, par les réflexions qu’il m’a occasionnées durant cette tranche d’existence s’étalant de 1998 à 2023.

Extrait : « Oklomine débuta l’année, enfermée dans son corps. Un matin, sans crier gare, ses yeux s’étaient rouverts et son cycle sommeil-veille-sommeil avait repris. Soulagement de courte durée, l’interaction avec l’environnement avait été de nouveau impossible. Le contact humain et verbal, vecteur de tant d’émotions pour les proches, avait disparu. Aucune réponse motrice, aucun propos même confus, aucun espoir. Il avait fallu l’accepter et se taire. Une semaine, un mois, un an, un siècle, nul ne pouvait prédire combien de temps elle demeurerait ainsi. La Côte d’Ivoire ignorait l’état de conscience minimal, et négligeait ses patients. Les hôpitaux publics manquaient de lits, de cerveaux, de bras et de moyens. Les polycliniques privées, mieux dotées, souffraient de croyances religieuses tenaces sur le continent africain. Ces « malades » végétaient dans des chambres à verrous, le corps parfois tordu de douleur, avec pour tout vêtement le pyjama en papier fourni par l’établissement. Comme des fous. Familles et amis les abandonnaient pour respecter la volonté de Dieu. Niant qu’ailleurs, des pauci-relationnels se transcendaient, ressentaient des émotions, suivaient du regard, se nourrissaient de l’autre, progressaient. Sans communication fonctionnelle, certes, mais vivants. »

Extrait : « Mon assistante comprit ainsi, en écoutant aux portes, que j’organisais une cérémonie de mariage. Ceci la plongea dans une réflexion profonde. Une fois n’était pas coutume ! Mademoiselle Claire-Agathe était à Cannes pour remettre un prix au festival. Et les mesures fournies par la robe et la couronne ne correspondaient en rien à sa morphopsychologie ! Une petite taille 36 alors qu’elle pesait soixante-huit kilos et avait une poitrine généreuse, Béatrice pensa que je n’avais pas le compas dans l’œil pour un chirurgien esthétique ! Une fois de plus, je l’obligeais à gérer les conséquences de mes actes. Sans se soucier des barbants à-côtés. Que dirait-elle à l’équipe de tournage ? Que je devenais fou ? Et sur un plan matériel, que faisais-je des formalités, et surtout des risques ? M’unir à Oklomine, là-bas et si vite, était chimérique ! Elle eut peine à croire que je l’envisageais sérieusement. »

