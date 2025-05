Kaouther Adimi et Zoulikha Tahar racontent la condition féminine en Algérie

Coécrite par Zoulikha Tahar et Kaouther Adimi, l’autrice de Nos richesses (Points), El’Sardines navigue habilement entre fiction et réalité. La série a été tournée à Aïn El Turk, près d’Oran, un choix qui permet de plonger au cœur d’un microcosme algérien où la famille, la société et l’écologie se confrontent.

Une fiction réaliste

Les spectateurs accompagneront Zouzou dans son cheminement vers l’émancipation, tout en explorant les évolutions des rôles au sein d’une famille algérienne contemporaine. « Il était important que la fiction garde son réalisme », souligne Claire Leproust Maroko, productrice chez FablabChannel, qui a soutenu ce projet en collaboration avec Arte et 2 Horloges.

La série se construit autour de Zouzou, représentée par Meriem Amiar, une comédienne oranaise, et de personnages incarnés par des comédiens professionnels et amateurs. La réalisatrice a choisi de faire intervenir des membres de sa propre famille, y compris sa mère, dans les rôles secondaires, et s’est inspirée d’une amie pour créer le personnage de Warda, une femme libre qui ne se laisse pas perturber par les jugements sociaux.

Une réflexion féministe et sociale

El’Sardines, c’est un récit d’aventure personnelle, mais aussi une réflexion sur les tensions sociétales et les contradictions de la société algérienne, où la femme demeure souvent perçue comme « la fille de », une mineure éternelle. Cette série devient un manifeste féministe qui, selon Zoulikha Tahar, cherche à offrir une parole plus sereine sur la condition des femmes.

« Ma poésie, qui parle de la condition féminine, use de cette forme de naïveté. Elle me permet d’être écoutée plus sereinement par ma famille, car je n’écris pas contre elle », souligne la réalisatrice. Elle ajoute : « Mais au-delà de l’Algérie, El’Sardines raconte l’histoire universelle d’une fille qui n’a jamais quitté son village et embarque sur un navire où elle est la seule femme, avec cette question : est-ce que partir, c’est trahir ? »

« Le réel nourrit la fiction »

La série prend une forme hybride : elle alterne entre moments de comédie et passages plus introspectifs et poétiques, notamment grâce à des séquences d’animation oniriques signées Aude Abou Nasr et Juliette Bonvallet.

« Je souhaitais que le réel alimente au maximum la fiction, malgré les contours fantaisistes et peut-être absurdes de l’histoire », souligne Zoulikha Tahar, en évoquant la manière dont la culture et les préoccupations algériennes se retrouvent dans chaque scène, tout en laissant place à l’imaginaire.

Une diffusion en avant-première sur Arte

El’Sardines sera diffusée en avant-première sur Arte et sur YouTube dès le 2 juin prochain, avec six épisodes dévoilés progressivement. Chaque épisode correspond à un jour qui sépare Zouzou du mariage de sa sœur, un rythme qui permet à l’intrigue de se déployer au fur et à mesure que l’héroïne avance dans sa réflexion.

À travers cette série, la réalisatrice et son équipe nous offrent un regard intimiste sur une société en transformation, tout en portant un regard aigu sur les enjeux écologiques, sociaux et familiaux. Des thématiques qui reviennent régulièrement dans les écrits de Zoulikha Tahar.

Crédits image : Arte

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com