La sélection du Prix du Livre de Plage dévoilée

Ce prix, initié par la Ville des Sables-d’Olonne en collaboration avec Le Figaro Magazine, est désormais un rendez-vous littéraire de l’été. Le lauréat recevra une dotation de 5000 euros ainsi qu’un séjour aux Sables-d’Olonne, dans un cadre propice à la lecture et à l’écriture.

En plus de la remise du prix, la journée sera marquée par des séances de dédicaces et des rencontres littéraires ouvertes à tous, pour permettre aux lecteurs de discuter avec les auteurs tout en profitant des Sables-d’Olonne.

La sélection des ouvrages

La fille du grand hiver d’Isabelle Autissier (Paulsen)

Un été 79 de Jean-Philippe Blondel (L’Iconoclaste)

Roman de Plages d’Arnaud Cathrine (Flammarion)

Le cinquième diamant d’Éric Faye (Seuil)

Les amants nomades de Jennifer Lesieur (Arthaud)

Impardonnable de Mathieu Menegaux (Grasset)

À propos d’un village oublié de Véronique Mougin (Flammarion)

Le Grand livre de la littérature de plage de Jean-Christophe Napias (Seguier)

Cavalcade océane de Marie Tabarly (Arthaud)

Le jardin anglais de Charles Wright (Albin Michel)

Cette sélection a été établie par le jury du Prix du Livre de Plage 2025, composé de Christian Authier, critique littéraire et écrivain, Isabelle Billaud et Pierre Denis, libraires aux Sables-d’Olonne, ainsi que Jean-Christophe Buisson et Nicolas Ungemuth, du Figaro Magazine. À leurs côtés se trouveront Laurence Caracalla, journaliste et critique littéraire, et Jean-François Dejean, adjoint à la Culture des Sables-d’Olonne.

L’année dernière, Simonetta Greggio a reçu le Prix du Livre de Plage pour son roman Mes nuits sans Bardot (Albin Michel). En 2023, Jean-Paul Delfino a été couronné pour Guyanes (Pocket), tandis qu’en 2022, Gautier Battistella a remporté le prix avec Chef (Livre de Poche). En 2021, Alfred de Montesquiou a été récompensé pour L’étoile des frontières (Stock). Quatre ouvrages qui ont séduit de nombreux lecteurs et lectrices, souvent dévorés sous le soleil, ou les pieds dans l’eau.

