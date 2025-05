Avec La Femme de ménage, McFadden balaie Joël Dicker

Eh bien non, pas vraiment. Parce que l'autrice américaine, bien installée dans ce classement depuis de trop longues semaines, y place également La Prof en 5e position (14.736) et La Femme de ménage voit tout en 10e place (7620). Elle répète ainsi l'exploit d'occuper la moitié du top 10 à elle seule. On vous promet qu'on n'a rien contre elle chez ActuaLitté, mais on aimerait bien mentionner d'autres titres aussi...

En 4e place, Sarah Rivens récupère les miettes de son succès de la semaine dernière, et vend 20.517 exemplaires du tome 2 de Lakestone. Franck Thilliez fait une double entrée avec son nouveau roman À retardement qui débute en 5e position à 14.989 ventes, et Norferville en poche, 8e avec 8177 exemplaires vendus.

Au revoir Joël Dicker

L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli fait de la résistance et accroche une jolie 7e place (10.511 ventes) après 5 semaines passées en librairies. Il est toujours accompagné de Nicolas Demorand, 9e avec Intérieur nuit (7827 ventes). En revanche, la fête est finie pour Joël Dicker.

Le Suisse quitte le top 10 après 9 semaines en librairies pour La très catastrophique visite du zoo (7067 ventes hebdomadaires), qui cumule tout de même près de 200.000 ventes depuis sa sortie. Un chiffre encore loin de ses standards actuels, certes, mais pour lequel tout autre auteur signerait directement.

Avec 30 nouvelles entrées, le marché se stabilise légèrement alors que se profile une phase de creux, avant la grande rentrée littéraire. La meilleure remontée de la semaine est l'œuvre du dopé Captain America, qui gagne 96 places avec le tome 1 de La légende vivante (41e avec 2863 ventes). Et, alors qu'au Vatican on vient d'élire un nouveau Pape, Espère de feu Pape François est 105e du classement avec 1540 ventes.

Après deux semaines plutôt réjouissantes, le marché subit un réel coup d'arrêt : à nouveau -13 % en volume (pour un total de 3,846 millions de ventes) et -12 % de chiffre d'affaires (47,919 millions €). Par rapport à l'année dernière, on observe une diminution de 4 % en volume et de 3 % en chiffre d'affaires.

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

