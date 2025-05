Trump limoge Carla Hayden, directrice de la Bibliothèque du Congrès

Ce jeudi 8 mai, la directrice de la Bibliothèque du Congrès a reçu un simple message électronique lui indiquant que « ses responsabilités [...] prenaient fin immédiatement », rapporte Politico, qui a consulté l'email en question. La Maison-Blanche a confirmé la décision et le départ de Hayden, mais sans apporter de commentaires supplémentaires.

Nommée en 2016 par Barack Obama, Carla Hayden, première personnalité afro-américaine à diriger la prestigieuse institution, devait effectuer un mandat de dix ans, qui devait donc se conclure dans quelques mois seulement — il était toutefois renouvelable.

Au moment de sa nomination, Hayden, forte de son expérience à Baltimore, avait notamment pour mission de moderniser la « Library of Congress », la bibliothèque nationale des États-Unis, dont les principales fonctions restent la promotion de la littérature et la lutte contre l'analphabétisme. Carla Hayden avait ainsi eu à cœur de rendre l'institution plus accessible et plus présente, par des actions délocalisées, auprès des populations.

La Bibliothèque du Congrès joue aussi un rôle culturel important en faisant régulièrement entrer des œuvres audiovisuelles et musicales dans ses répertoires dédiés. Elle reconnait ainsi leur influence durable sur la culture américaine, apportant une légitimité institutionnelle importante à certains genres négligés.

« Il est temps de lui montrer la sortie »

Quelques jours seulement avant le limogeage de Carla Hayden, le Daily Mail avait relayé le réquisitoire du président de l'American Accountability Foundation, Tom Jones, contre la directrice de la Bibliothèque du Congrès. « Le président et son équipe ont réalisé un incroyable travail, nécessaire depuis longtemps, de purge du gouvernement fédéral des libéraux de l'État profond », soulignait celui-ci. « À présent, il est temps de montrer la sortie à Carla Hayden et Shira Perlmutter [directrice du Bureau du Copyright, NdR] et de faire passer l'Amérique d'abord en matière de régulation de la propriété intellectuelle. »

L'American Accountability Foundation se présente comme une sorte de groupe de réflexion conservateur dont le principal objet, à sa création en 2020, était la critique des personnalités nommées par Joe Biden dans l'administration américaine. La référence à l'« État profond », dans la bouche de son président, incarne cette théorie complotiste selon laquelle l'administration serait manipulée par des forces hostiles au peuple américain.

Reprise à son compte par Donald Trump, elle a également été largement diffusée par la Heritage Foundation, un autre groupe d'influence ultra-conservateur, financeur de l'American Accountability Foundation, qui avait pratiquement rédigé le programme du 47e président des États-Unis — même si celui-ci s'en défendait. Ce « Projet 2025 » recommandait notamment de purger l'administration, pour n'y placer que des proches et des soutiens avérés à Donald Trump, afin de limiter les contre-pouvoirs.

L'annonce du limogeage de Carla Hayden a été vivement critiquée par des responsables démocrates, dont Joseph D. Morelle, représentant du 25e district de l'État de New York, qui a dénoncé le départ forcé d'une « fonctionnaire patriote ». Il a appelé de ses vœux le vote d'une loi pour que le Congrès nomme la direction de la Bibliothèque, un choix aujourd'hui confié au président, avec la confirmation du Sénat, à majorité républicaine.

La guerre culturelle se poursuit

Carla Hayden, identifiée comme démocrate, accumulait les défauts, aux yeux des ultra-conservateurs : femme, Afro-Américaine, mais aussi critique des tentatives de censure d'ouvrages qui se multiplient depuis quelques années aux États-Unis. Elle avait par exemple rappelé que les bibliothécaires étaient des « personnes de confiance », capables de déterminer si un titre était approprié pour les plus jeunes.

Elle critiquait ainsi le mouvement, poussé par des responsables politiques républicains et par des groupes de pression conservateurs, consistant à bannir des bibliothèques certains titres en utilisant le prétexte de la protection des mineurs. Parmi les sujets interdits, tous ceux ayant trait à l'orientation sexuelle, à la lutte contre les préjugés racistes, sexistes, ou encore contre les violences sexuelles.

Ce contrôle des ouvrages diffusés dans les bibliothèques scolaires ou publiques limite, dans les faits, l'accès à des œuvres connues et reconnues pour leur qualité littéraire et artistique, dont des livres de Toni Morrison, Margaret Atwood, Stephen King, John Green, George M. Johnson, Rupi Kaur, Alice Walker, Patti Smith, ou bien Sally Rooney. D'une manière générale, les titres écrits par des personnes racisées ou LGBTQIA+ sont particulièrement visés...

Le limogeage de Carla Hayden s'inscrit dans une série d'attaques de Donald Trump et de ses proches contre les bibliothèques : le gouvernement américain vise ainsi l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) — agence chargée de la distribution des fonds fédéraux aux bibliothèques. Afin de réaliser des économies sur les dépenses publiques, l'objectif affiché est de supprimer cette agence et l'ensemble des subventions qu'elle accorde. Ces dernières permettent notamment de financer des projets de lutte contre l'analphabétisme ou de modernisation des établissements de lecture publique.

Photographie : Carla Hayden, en septembre 2022 (Library of Congress Life, domaine public)

Par Antoine Oury

