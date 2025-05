Plongeant au cœur du Paris médiéval de 1309, Les Ressuscités met en scène une société secrète occulte issue des survivants de l’ordre du Temple, bien décidée à se venger de l’Église et de la monarchie française. Une sorcière accusée d’avoir tué sa famille est extraite de prison et soumise à un rituel infernal.

Des scènes de profanation dans Notre-Dame, de malédictions, de manipulations politiques et d’invocations démoniaques tissent un récit sombre, mystique et violemment critique des pouvoirs spirituels.

En 1309, dans le Paris médiéval, un groupe d’hommes en noir s’introduit dans la prison de Notre-Dame pour y libérer une jeune femme accusée de sorcellerie. Cette dernière est contrainte de participer à une cérémonie occulte dans la nef de la cathédrale, orchestrée par un personnage énigmatique surnommé « le Maître ». Objectif : sceller une malédiction visant les plus hauts pouvoirs religieux et royaux — le pape Clément V et le roi Philippe le Bel — qu’ils accusent d’avoir trahi l’Ordre du Temple.

Dans ce rituel effrayant, aux confins de l’hérésie et de l’occultisme, le groupe fonde une société secrète vengeresse : celle des « Ressuscités ». Leur but : traverser les siècles, cacher leur puissance, et frapper quand le moment sera venu, en ressuscitant symboliquement leurs idéaux dans le sang et les ténèbres.

L’intrigue tisse un réseau d’événements à partir d’un Paris gothique, entre complots ecclésiastiques, rites maudits, résurgences démoniaques et conflits d’héritage spirituel. Entre la sorcellerie, les templiers et les premières racines d’un contre-pouvoir secret, Ravenne signe un roman dense, où l’on perçoit les germes d’une vengeance qui pourrait s’étendre jusqu’à notre époque.

Les Ressuscités s’inscrit dans la tradition du roman historique ésotérique, en croisant précision médiévale, mise en scène noire et portée symbolique sur les héritages spirituels oubliés. Un thriller historique occulte, enraciné dans les mystères du Moyen Âge et la vengeance des Templiers : effrayant et parfaitement mené.