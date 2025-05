Un thriller contemporain spirituel et politique, Les Éveillées suit la trajectoire d’Agathe, experte en nudge marketing dans un cabinet de conseil pseudo-bienveillant, confrontée à un événement mystérieux lié à une organisation spirituelle mondiale baptisée Infinity.

En parallèle, le cardinal Talastiera, haut dignitaire du Vatican, assiste à une scène hallucinatoire lors d’un colloque interreligieux à Teotihuacán. D’étranges visions, des figures mythologiques et religieuses et une menace planétaire en germe structurent un récit mêlant ésotérisme, nouvelles technologies et quête de transcendance.

Au Mexique, lors d’un colloque interreligieux organisé à Teotihuacán, Estella Mendoza, figure charismatique et directrice de l’ONG Hope, annonce la création d’un réseau social mondial dédié à la spiritualité : Infinity. Son ambition : fédérer les courants religieux du monde entier pour contrer la montée des peurs et des replis identitaires dans un contexte de crises globales.

Mais alors que l’événement s’achève dans une ambiance d’unité, un cardinal du Vatican, Talastiera, est violemment interpellé par une mystérieuse jeune femme évoquant la « déesse serpent ». Ce souvenir, lié à un passé occulté, déclenche chez lui un choc brutal et ouvre la porte à une quête initiatique au cœur des anciens cultes mésoaméricains et des tensions entre science, foi et pouvoir.

Parallèlement, à Paris, Agathe, brillante spécialiste du marketing comportemental dans une société de conseil futuriste, voit ses rêves de promotion brisés. Cette humiliation devient le point de départ d’un basculement intime : alors qu’elle incarne l’individu performant dans une entreprise au discours managérial « bienveillant », elle découvre un gouffre existentiel.

Agathe et Talastiera, que tout semble opposer, vont pourtant converger, révélant peu à peu une trame mystique et géopolitique où l’ancien et le Nouveau Monde se répondent.

Les Éveillées explore le retour du sacré dans une société hypertechnologique, les fractures intimes d’une génération en quête de sens, et les dangers d’une foi instrumentalisée dans le champ numérique. Un roman contemporain ésotérique et initiatique passionnant.