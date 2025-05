Templiers, sorcières et drogues hallucinogènes : ce que l’Histoire nous cache encore

Dans son nouvel essai Ainsi l’animal et nous, publié chez Actes Sud, la sociologue et romancière Kaoutar Harchi explore les rapports complexes et souvent invisibilisés entre les humains et les animaux. Loin de se limiter à une réflexion éthique ou sentimentale, son propos s’inscrit dans une démarche politique et historique, interrogeant les racines structurelles de la domination animale à travers les prismes du colonialisme, du patriarcat et du capitalisme.