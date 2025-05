Les derniers mots du Pape François après l'élection du Pape Léon XIV

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prevost est issu d'une famille aux racines françaises, italiennes et espagnoles. Il a rejoint l'Ordre de Saint Augustin, prononçant ses vœux solennels en 1981, et a été ordonné prêtre en 1982. Titulaire d'un doctorat en droit canonique obtenu à l'Université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin à Rome, il a consacré une grande partie de sa vie au service missionnaire au Pérou, notamment en tant qu'évêque de Chiclayo de 2014 à 2023.

En 2023, le pape François l'a nommé préfet du Dicastère pour les évêques, un poste clé dans la gouvernance de l'Église, et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Il a été créé cardinal la même année et élevé au rang de cardinal-évêque en février 2025. Son profil modéré et son expérience internationale ont contribué à son élection rapide lors du conclave, qui s'est conclu après seulement quatre scrutins.

Or, depuis sa mort ce 1er mai, le pape François est honoré pour son rôle de réformateur et de pasteur proche du peuple. Mais au-delà de son image moderne, il fut avant tout le gardien de la doctrine catholique. Le New York Times a diffusé les dernières paroles du Pape François tirées de la préface d'un ouvrage destiné aux jeunes catholiques, pour la YOUCAT Foundation, destiné aux jeunes et traitant de l’amour et du mariage. . Le souverain pontife y réaffirmait la position de l’Église sur le mariage.

Sans innover doctrinalement, François y réaffirme que le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. « Je suis toujours ému de voir de jeunes amoureux qui ont le courage de transformer leur amour en quelque chose de grand : “Je veux t’aimer jusqu’à ce que la mort nous sépare.” Quelle promesse extraordinaire ! »

Dès l’introduction, il adopte un ton accessible en évoquant le tango, qu’il compare au mariage pour sa « discipline et sa dignité ». Ce style simple et évocateur lui a permis de faire passer des messages complexes avec clarté.

Un regard lucide sur la réalité

Fidèle à son surnom de « pape du peuple », François ne détourne pas les yeux des défis contemporains. Il évoque les difficultés conjugales avec franchise : « Je ne suis pas aveugle, et vous non plus. Combien de mariages échouent après trois, cinq ou sept ans ? [...] Peut-être que vos parents aussi ont commencé le sacrement de mariage avec courage, mais n’ont pas pu aller au bout de cet amour. »

Ayant exercé comme prêtre puis archevêque de Buenos Aires, François connaissait la complexité des situations vécues par les fidèles. Il n’a pas changé la doctrine, mais a cherché à l’élargir pour inclure davantage de personnes.

En 2016, il ouvre la communion aux divorcés remariés. En 2023, il autorise les bénédictions pour les couples de même sexe. Des gestes concrets qui témoignent d’une volonté d’accompagnement plutôt que d’exclusion.

Une empreinte durable

La préface ne sera finalement pas publiée — le futur pape rédigera un nouveau texte —, mais elle reste un témoignage fort de l’esprit de François. Il y cite son exhortation Amoris Laetitia, plaidant pour une Église plus inclusive, et encourage la mise en place d’un « catéchuménat matrimonial ».

En guise d’adieu, François adressait ce message vibrant à la jeunesse : « Croyez en l’amour, croyez en Dieu, croyez que vous êtes capables de vivre l’aventure d’un amour qui dure toute une vie. [...] Ceux qui s’unissent ne perdent rien, mais gagnent tout : la vie dans sa plénitude. »

Lors de sa première apparition publique en tant que pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV a appelé à l'unité et à la paix, rendant hommage à son prédécesseur, le pape François. Il a exprimé sa gratitude envers son ancienne diocèse au Pérou et a souligné l'importance de construire des ponts dans un monde en quête de lumière et d'amour divin.

L'élection de Léon XIV marque un tournant historique pour l'Église catholique, reflétant son engagement envers une représentation plus globale et diversifiée au sein de sa hiérarchie.

