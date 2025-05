Créée par Alex Alice entre 2007 et 2011, la trilogie Siegfried est une adaptation en BD de la célèbre légende des Nibelungen. Inspirée par l’opéra de Wagner, cette œuvre retrace le destin tragique du jeune Siegfried, héros voué à affronter le dragon Fáfnir sur ordre d’Odin.

Le récit, découpé en trois actes (Siegfried, La Walkyrie et Le Crépuscule des Dieux), est un petit bijou épique mêlant mythologie nordique et poésie visuelle. Alex Alice, auteur complet, livre des planches d’une beauté à couper le souffle : forêts enchantées, créatures gigantesques et dieux tout-puissants y prennent vie dans un style peint vibrant.

L’intrigue, ample et dramatique, oppose l’innocence du héros à la corruption du monde des dieux. On y croise des Valkyries rebelles, un nain fourbe et un anneau maléfique — autant d’éléments qui rappellent les racines communes de la fantasy occidentale.

Saluée pour son ambition graphique et narrative, Siegfried s’impose comme une fresque mythologique monumentale, aux dessins « époustouflants » et au scénario aussi fidèle que respectueusement réinventé. Une lecture immersive, qui ravira tous les amoureux de sagas légendaires.