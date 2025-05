Incontournable depuis plus de quatre décennies, la série Thorgal (créée en 1977 par Jean Van Hamme et Grzegorz Rosiński) fusionne habilement l’heroic fantasy et la science-fiction, le tout ancré dans la riche mythologie scandinave. Elle met en scène Thorgal Aegirsson, un enfant des étoiles élevé parmi les Vikings, qui parcourt un monde inspiré des légendes nordiques.

Au fil de plus de 30 albums (et plus encore avec les séries dérivées), ce héros épris de justice et de liberté affronte dieux capricieux, magiciens malfaisants, peuples antiques et créatures fantastiques. Chaque aventure mêle réalisme brutal des sagas vikings et incursions surnaturelles – l’univers de Thorgal se situe à la croisée des genres, entre la fresque mythologique et le conte de science-fiction.

La série s’ouvre d’ailleurs sur La Magicienne trahie (1977), où Thorgal côtoie une sorcière et survit à des épreuves dignes d’Ulysse. Par la suite, il découvrira Atlantide, croisera le dieu Odin, et voyagera même dans le temps et l’espace. Le dessin classique de Rosiński, tour à tour flamboyant et sombre, contribue à la forte identité visuelle de la saga.

Thorgal reste aujourd’hui l’une des bandes dessinées d’heroic fantasy les plus célèbres au monde, et sans doute la plus emblématique lorsqu’il s’agit d’évoquer les Vikings en images. Avec son mélange unique de mythologie nordique, d’aventure médiévale et de science-fiction, cette série légendaire a ouvert la voie à de nombreuses autres – dont Mjöllnir est en quelque sorte un héritier spirituel.