Berserk Tome 1

Ce manga de Kentarō Miura, commencé en 1989, est considéré comme un chef-d’œuvre de la dark fantasy, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Berserk nous transporte dans un univers médiéval aussi fascinant que terrifiant, où la magie noire et les démons font partie du quotidien.

On y suit le parcours de Guts, guerrier solitaire surnommé le « Chevalier Noir », armé d’une épée gigantesque et marqué d’un terrible destin. Ancien mercenaire trahi par son meilleur ami, mutilé et maudit, Guts parcourt un monde en proie au mal pour assouvir sa vengeance. Sur sa route se dressent des apôtres démoniaques, des dieux monstrueux et des apocalypses en cascade.

Avec ses batailles ultra-violentes, ses créatures cauchemardesques et ses personnages habités par la rage ou la folie, Berserk repousse les limites de l’heroic fantasy vers une noirceur inégalée. Mais au-delà du gore et du désespoir, l’œuvre de Miura brille par son ampleur épique et la complexité de ses protagonistes.

Le trait précis de l’auteur, riche en détails, donne vie à des tableaux à la fois beaux et macabres, d’une intensité graphique rare. Longue saga inachevée par la force des choses (le décès de Miura en 2021 a laissé l’histoire en suspens), Berserk demeure une référence absolue du genre.

Son influence se fait sentir chez de nombreux créateurs contemporains, et son atmosphère de mythologie sombre continue de captiver les lecteurs en quête d’émotions fortes.