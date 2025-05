La meilleure librairie jeunesse d'Italie est basée non loin de Bologne

Lancé dans une croisade contre la diversité, Donald Trump ne compte pas s'arrêter en si mauvais chemin. Le projet de budget 2026 présenté par son administration, centré sur la sécurité intérieure et la défense, propose de supprimer plusieurs agences gouvernementales tournées vers les arts, la culture et la création, dont la National Endowment for the Arts (NEA) et l'Institute of Museum and Library Services (IMLS).