Un prix pour la poétesse Margaret Atwood

Margaret Atwood est l’autrice de plus de cinquante ouvrages, mêlant romans, poésie et essais critiques. Parmi ses romans les plus connus figurent Œil-de-chat (traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont), La Voleuse d’hommes (traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Laffont), Captive (traduit par Sylviane Rué, Laffont), Le Tueur aveugle ( traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Laffont, prix Booker 2000), ainsi que la trilogie MaddAddam (Le Dernier Homme pour Oryx and Crake, Le Temps du déluge et MaddAddam, traduits par Michèle Charier, Éditions du Seuil).

Son œuvre emblématique, La Servante écarlate (The Handmaid’s Tale, traduit par Sylviane Rué, éditions Robert Laffont puis Points), publiée en 1985, a connu une suite en 2019 avec Les Testaments (traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont), pour lequel elle a remporté le Booker Prize.

Côté poésie, elle a notamment publié en 2020 Dearly (Chères disparues, traduit par Patrick Hersant, Éditions Bruno Doucey). En 2022, elle a fait paraître Questions brûlantes, une sélection d’essais écrits entre 2004 et 2021, traduite par Michèle Albaret-Maatsch, Isabelle D. Philippe, Odile Demange, Renaud Morin et Valentine Leÿs pour Robert Laffont.

En mars 2023, elle a publié un recueil de nouvelles, Promenons-nous dans les bois (traduit par Michèle Albaret-Maatsch et Isabelle D. Philippe). En octobre 2024, est paru Paper Boat, une anthologie de poèmes inédits et choisis couvrant la période 1961–2023, qui n’a pas encore été traduite en français. En février 2024, Robert Laffont a publié ses Poèmes tardifs, dans une traduction de Christine Evain et Bruno Doucey.

Margaret Atwood a reçu de nombreuses distinctions, dont l’Arthur C. Clarke Award for Imagination in Service to Society, le Prix Franz Kafka, le Prix de la paix des libraires allemands, le PEN USA Lifetime Achievement Award et le Dayton Literary Peace Prize. En 2019, elle a été faite Compagnon d'honneur au Royaume-Uni pour services rendus à la littérature.

Au-delà de l’écriture, Atwood a également travaillé comme illustratrice, librettiste, dramaturge, marionnettiste et dessinatrice. Elle vit à Toronto, au Canada.

Le nom du lauréat du Prix Griffin de poésie sera dévoilé le 4 juin, à l’occasion des lectures publiques organisées à Toronto. Lors de cette soirée, Margaret Atwood participera à une conversation sur scène avec la poétesse américaine Carolyn Forché.

