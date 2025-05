Lis Tes Ratures 2025 : la littérature jeunesse à l’honneur

Imaginé pour favoriser l’accès à la lecture dès le plus jeune âge, le salon rassemble petits et grands autour de la littérature jeunesse dans toute sa diversité : albums illustrés, bandes dessinées, romans, documentaires... Écoles, médiathèques, structures jeunesse et habitants se mobilisent sur tout le territoire pour faire vivre cette fête du livre.

Pas moins de 16 auteurs et autrices seront présents tout au long du week-end pour échanger avec le public et signer leurs ouvrages : Éva Bensard, Guillaume Bracquemond, Jean-Yves Casterman, Aurélie Castex, Élodie Chan, Érika De Pieri, Marie Donzelli, Olivier Dupin, Marie Gastaut, Hervé Giraud, Louise Heugel, Alice Kremer, Johan Leynaud, Michele Marchitto, Pénélope, Siècle Vaëlban.

Côté spectacles, le public pourra découvrir Chat commence bien, une création collaborative autour des personnages de Johan Leynaud, jouée samedi à 10h et 15h, puis dimanche à 10h. Géant et Chevalier, une lecture bilingue mise en images, réunira Michele Marchitto, Erika De Pieri et Alice Kremer le dimanche à 15h. Enfin, La cérémonie du hibou, spectacle illustré, chanté et dansé par Louise Heugel, viendra clôturer l’événement dimanche à 17h.

Autre temps fort du week-end, le blind test littéraire Blind Quizz, c’est gagné !, animé par Philippe Maurice, aura lieu samedi à 19h. Une animation ludique et familiale qui promet de beaux moments de complicité.

Tout au long du salon, les visiteurs pourront participer à de nombreux ateliers participatifs : art optique (Zooscope), dessin, conte détourné, création de totem collectif, capsule temporelle, robotique, voyages imaginaires… Plusieurs expositions seront également présentées, parmi lesquelles La mer et le jardin au bout des doigts de Pénélope, Zooscope, Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaya, ainsi que les travaux réalisés par plus de 100 classes du territoire autour des livres de la sélection 2024-2025.

Enfin, les espaces du salon proposeront aussi un coin petite enfance, des espaces de lecture, un pôle numérique avec réalité virtuelle et augmentée, une librairie jeunesse, sans oublier les fresques collectives et animations pensées pour tous les âges.

Lis Tes Ratures 2025, c’est l’occasion de partager un week-end de littérature, de créativité et d’émotion avec les enfants et les familles, dans un cadre convivial et inspirant.

