La première sélection du prix Jan Michalski 2025 dévoilée

Chaque année, la Fondation Jan Michalski, basée à Montricher, en Suisse, remet un prix littéraire à un ouvrage choisi pour sa qualité littéraire. Cette distinction revendique son aspect multiculturel : n’importe quel ouvrage peut prétendre au titre de lauréat, qu’il s’agisse de fiction ou de non-fiction, et quel que soit son pays ou sa langue d’origine.

À la différence d’autres distinctions littéraires, le Prix Jan Michalski ne reçoit aucune candidature d’éditeurs ou d’auteurs. Ce sont exclusivement les membres du jury eux-mêmes qui soumettent les livres à l’examen, à raison de deux propositions par personne, issues de leurs lectures récentes à l’échelle mondiale.

Un jury tournant à la composition plurielle

Le jury 2025 réunit des personnalités nommées pour un mandat de trois ans, engagées dans le champ littéraire ou artistique. Présidé par Vera Michalski-Hoffmann, il réunit l’écrivain britannique Jonathan Coe, la journaliste et essayiste italienne Andrea Marcolongo, le romancier portugais Gonçalo M. Tavares, l’auteur et musicien islandais Sjón, l’écrivaine franco-rwandaise Scholastique Mukasonga, ainsi que le photographe Nicolas Grospierre.

Le ou la lauréate du Prix Jan Michalski, qui sera désigné·e à l’automne, recevra une dotation de 50.000 francs suisses, soit 53.546 €. Une somme destinée à favoriser la poursuite du travail d’écriture dans des conditions matérielles sereines. En parallèle, une œuvre d’art, choisie spécifiquement pour le ou la lauréate, accompagnera cette reconnaissance.

Voici la sélection 2025 :

The Need to Know, de Michael S. Honegger (Blow Up Press)

Le Volume du temps, de Solvej Balle (trad. Terje Sinding, Grasset)

Et si les Beatles n’étaient pas nés ?, de Pierre Bayard (Minuit)

La Grande Ourse, de Maylis Adhémar (Stock)

Lichens : Pour une résistance minimale, de Vincent Zonca (Le Pommier)

Eve : 200 millions d’années d’évolution au féminin, de Cat Bohannon (trad. Odile Demange, Flammarion)

Our Strangers : Stories, de Lydia Davis (Bookshop and Canongate)

James, de Percival Everett (Knopf/Doubleday)

J’emporterai le feu, de Leïla Slimani (Gallimard)

Mes fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

Caisse 19, de Claire-Louise Bennett (trad. Thierry Decottignies, Gallimard)

Les Envolés, de Étienne Kern (Gallimard)

L’Oiseau rare, de Guadalupe Nettel (trad. par Joséphine de Wispelaere, Dalva)

Le Doute, de Basile Panurgias (Robert Laffont)

Kate Beaton est la lauréate 2024 pour son ouvrage Ducks: Two Years in the Oil Sands (Drawn & Quarterly, 2022), traduit de l’anglais (Canada) en français par Alice Marchand, sous le titre Environnement toxique (Casterman, 2023).

Par Dépêche

