Le Kindle d'Amazon fait plier Apple sur iOS, sans forcer

Jusqu'à présent, Apple récupérait systématiquement 27% de commission sur tous les achats effectués au sein les applications disponibles sur IOS. De nombreuses entreprises, dont Kindle, devaient donc trouver des moyens de contourner cette commission, notamment en renvoyant vers le site de l'entreprise. Certes, un moyen de faire des économies, mais également de compliquer les démarches pour les acheteurs.

L'année dernière, Epic Games, un studio américain de développement de jeux vidéo a lancé un combat judiciaire contre Apple. Allant même jusqu'à la suppression du célèbre jeu Fortnite dans l'App Store, cette guerre est maintenant terminée, Apple en étant le grand perdant.

Capture d'écran de l'application Kindle, The Verge

Grâce à cette décision de justice, l'application Kindle a pu proposer un simple bouton, permettant d'accéder directement à la page Amazon et d'acheter son livre de manière plus rapide et plus simple. Pour le moment, ce bouton n'est pas encore arrivé en France, et aucune annonce n'a été faite en ce sens.

Crédits photo : özgür/Pexels, Kindle/The Verge

DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com