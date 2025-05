Comment l'Afghanistan a-t-il survécu à tous ses conflits ?

C’est le récit d’une nation qui lutta pour imposer son indépendance face à d’autres puissances expansionnistes. Son unité et la puissance de sa réputation guerrière s’établirent dans ses luttes depuis le XVIIIe siècle. Mais surtout, l’histoire militaire de l’Afghanistan aux XIXe et XXe siècles s’est trouvée au cœur des rivalités stratégiques entre l’Empire tsariste et l’Empire britannique, puis entre l’URSS et les États-Unis, qui ont voulu y reconstruire un État stable et y conduire une « guerre contre le terrorisme ».

Les résultats furent systématiquement mitigés et, si les envahisseurs y ont démontré de belles qualités militaires et remporté nombre de succès tactiques, aucun n’a pu vouloir s’imposer au « royaume de l’insolence » et vaincre ses fiers défenseurs.

Le général Philippe Sidos, qui y a servi à plusieurs reprises, raconte les guerres d’Afghanistan, successivement impériales, coloniales et idéologiques : tour à tour menées par les Britanniques au XIXe siècle dans le cadre du Grand Jeu, par les Soviétiques à partir de 1979, puis par les Américains à partir de 2001.

Les éditions Perrin nous en proposent les premières pages en avant-première :

Le général (2e S) Philippe Sidos, breveté de l’École de guerre, docteur en histoire et diplômé de l’Inalco (russe), a notamment servi comme attaché de défense en Russie, au Tadjikistan et au Kazakhstan, et a effectué des séjours opérationnels dans les Balkans, au Caucase, en République démocratique du Congo, au Liban et à plusieurs reprises en Afghanistan, dont il est un spécialiste.

Il est l’auteur de nombreux articles sur le sujet et de La Guerre soviétique en Afghanistan (coll. « Campagnes & stratégies », Economica, 2016).

Parution le 22 mai 2025.

