Une maison d'écrivain comme monument préféré des français ?

Pour la cinquième année consécutive, les français de chaque région de métropole, ainsi que ceux de Guadeloupe, ont l'opportunité de voter pour le monument qu'ils préfèrent parmi deux choix. Les 14 monuments finalistes s’affronteront ensuite pour décrocher le titre de Monument préféré des Français 2025. Le classement complet et le grand lauréat seront dévoilés à la rentrée, lors d’une soirée spéciale sur France 3.

Parmi les 28 monuments en lice, certains auront un écho particulier chez les amateurs de littérature. Tout d'abord, pour représenter la région Centre-Val de Loire : la fameuse « Maison de Tante Léonie » — qui s'appelait en réalité Élisabeth Amiot — où le jeune Marcel Proust passait ses vacances. Situé à Illiers, en Eure-et-Loir, c'est dans la chaleur de ce foyer que l'auteur de La Recherche trempait des madeleines dans son thé.

À LIRE — À Illiers-Combray, la naissance de l'écrivain Marcel Proust

La demeure est bien connue de tout lecteur — même celui qui a abandonné Proust au bout de la cinquantième page — puisque ces séjours à Illiers sont évoqués dès le début du cycle de Du côté de chez Swann, où la ville prend le nom fictif de Combray. La maison de Tante Léonie, ouverte au public dès 1954, est classée Monument historique en 1961. En 1976, elle est léguée à la Société des Amis de Marcel Proust, association chargée de faire rayonner l’œuvre de l’écrivain.

Maison de Tante Léonie - Musée Marcel Proust

En 1971, à l’occasion du centenaire de la naissance de l'auteur, la commune d’Illiers prend officiellement le nom d’Illiers-Combray, geste qui marque un lien inédit entre réalité géographique et territoire imaginaire. Labellisée Maison des Illustres et Musée de France, la « Maison de Tante Léonie – Musée Marcel Proust » reconstitue avec fidélité l’univers que le jeune Marcel a connu, et est aujourd’hui le seul musée au monde exclusivement consacré à l’auteur de La Recherche.

Le centre de la Terre est à Amiens

Pour les Hauts-de-France, une autre maison d'écrivain : celle de Jules Verne. En 1882, l'auteur du Voyage au centre de la Terre s’installe avec son épouse Honorine dans une vaste demeure située à l’angle de la rue Charles-Dubois et du boulevard Longueville, à Amiens.

À LIRE — Dans la Maison de Jules Verne : voyages, livres et aventures

Ils y resteront jusqu’en 1900, alors que l'auteur est au sommet de sa gloire. Cette maison bourgeoise du 19e siècle, dotée de deux étages, de combles spacieux et d’une tour surmontée d’un belvédère, devient le lieu où il composera plus de la moitié de son œuvre.

Également labellisée Maison des Illustres, cette demeure offre aux visiteurs un parcours où se croisent à la fois le quotidien de l’homme au tournant du 20e siècle et l’imaginaire foisonnant du pionnier de la science-fiction. En 2025, la ville d’Amiens rend un hommage particulier à Jules Verne, à l'occasion du 120e anniversaire de sa disparition.

Dans sa région, l'auteur de Vingt Mille Lieues sous les mers sera en compétition avec le Château de Chantilly. Rude concurrence donc... d'autant que le fameux monument de l'Oise n'est pas en reste en termes de littérature. En plus d'abriter le musée Condé, son Cabinet des livres comprend la collection d'Henri d'Orléans, le plus grand bibliophile du 19e siècle. Parmi les ouvrages d’exception qu'on y trouve, les Très riches heures du duc de Berry, considéré comme la « Joconde » des manuscrits.

Bibliothèque Fesch © Direction de la communication - Ville d’Ajaccio

En Corse, un autre lieu littéraire en lice : la Bibliothèque Fesch d'Ajaccio, qui abrite la collection des Bonaparte. Fondée en 1801 à l'initiative de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon et alors ministre de l'Intérieur, la bibliothèque a été constituée à partir de 12.627 ouvrages provenant des confiscations révolutionnaires. En 1843, le cardinal Fesch a enrichi cette collection en léguant 8091 livres supplémentaires. D'autres dons, notamment ceux de Roland Bonaparte et de Louis Campi, ont permis d'accroître le fonds.

La bibliothèque se distingue par son architecture inspirée de la bibliothèque Mazarine à Paris. Un escalier d'honneur, conçu par l'architecte Jérôme Maglioli, mène à la salle de lecture principale, longue de 30 mètres et haute de 10 mètres. Elle conserve aujourd'hui environ 40.000 ouvrages, dont 29 incunables (livres imprimés avant 1501) et 220 manuscrits datant du XIVe au XVIIIe siècle.

Classée Monument historique en 2011, la Bibliothèque Fesch a bénéficié d'une campagne de restauration dans le cadre du Loto du Patrimoine en 2019. Elle rouvre d'ailleurs ses portes au public en ce mois de mai 2025.

Julien Viaud, de Rochefort

Avant de devenir Pierre Loti et de parcourir le monde, de Tahiti au Sénégal en passant par la Turquie, qui avait une place particulière dans son cœur, l'écrivain était Louis-Marie-Julien Viaud, natif de Rochefort.

Après le décès en mer de son frère Gustave, il intègre l'École navale en 1867 et entame une carrière d'officier de marine qui le mènera aux quatre coins du monde. De 1871 à 1918, il tient un journal intime qui nourrira l'essentiel de son œuvre littéraire, dont ses romans Aziyadé et Le Mariage.

À LIRE — Pierre Loti, amoureux du Pays Basque

En parallèle de sa carrière maritime, Pierre Loti transforme sa maison natale en un reflet de ses voyages et de son imaginaire. Il y aménage des pièces aux décors exotiques et éclectiques : chambre arabe, salon turc, pagode japonaise, salle gothique, chambre des momies, mosquée... Cette demeure illustre son goût pour le merveilleux, le déguisement et le jeu théâtral.

En 1969, la ville de Rochefort acquiert la maison auprès de son fils, Samuel Viaud. Classée Monument historique en 1990, labellisée Musée de France et Maison des Illustres, elle est ouverte au public en 1973. Fermée en 2012 pour des travaux de restauration visant à remettre la maison telle qu'elle était en 1923, année du décès de l'écrivain, elle rouvrira ses portes le 10 juin 2025.

Maison de Pierre Loti © Simon David

Les votes sont ouverts jusqu'au 23 mai 2025 à 23h59. L'ensemble des monuments en compétition est à retrouver ci-dessous :

Auvergne-Rhône-Alpes

Viaduc de Garabit

Grotte Chauvet 2 – Ardèche

Bourgogne-Franche-Comté

Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay

Citadelle de Besançon

Bretagne

Château du Taureau

Pen Duick

Centre-Val de Loire

Maison de Tante Léonie – Musée Marcel Proust

Château de Chenonceau

Corse

Citadelle de Calvi

Bibliothèque Fesch

Grand Est

Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs

Château de Haroué

Guadeloupe

Fort Delgrès

Jardin botanique de Valombreuse

Hauts-de-France

Château de Chantilly

Maison de Jules Verne

Île-de-France

Villa Savoye

Basilique Cathédrale Saint-Denis

Normandie

Palais Bénédictine

Villa Les Rhumbs – Musée Christian Dior

Nouvelle-Aquitaine

Phare de Cordouan

Maison de Pierre Loti

Occitanie

Place du Capitole

Observatoire du Pic du Midi

Pays de la Loire

Château d’Angers et Tapisserie de l’Apocalypse

Remparts de Guérande

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Amphithéâtre d'Arles

Villa Kérylos

Crédits image : © Laurent Rousselin – Amiens Métropole

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com