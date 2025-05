Plainte et mandats : Kamel Daoud sous pression judiciaire

L'avocate ajoute, auprès de l’Agence Radio France, qu’une « requête préemptive » va être déposée « sans délai » auprès de la commission de contrôle des fichiers d’Interpol, afin de contester la diffusion de ces mandats. Elle estime que « les motivations de tels mandats algériens ne pourraient qu’être politiques », et qu’ils s’inscrivent dans « un ensemble de procédures menées pour réduire au silence un écrivain dont le dernier roman évoque les massacres de la décennie noire en Algérie ».

La ministre de la Culture Rachida Dati a réagi mercredi 7 mai sur France Inter à cette annonce : « Je regrette que l’Algérie, pays où la culture, la littérature, les artistes sont à foison, pays éminemment culturel, je regrette que le signal qui soit donné, c’est de s’attaquer à ses écrivains. » Et d'être formelle : « On peut être dans la fermeté sans être dans la menace ». Avant de nuancer, en expliquant qu’ « on ne peut pas tourner le dos aux Algériens et à l’Algérie ».

Secret médical violé ?

L’écrivain et son éditeur Gallimard sont par ailleurs déjà visés par des poursuites judiciaires en Algérie comme en France. Dans son pays natal, Saâda Arbane, survivante d’une attaque armée durant la guerre civile algérienne, reproche à Kamel Daoud d’avoir utilisé son histoire pour créer le personnage d’Aube, héroïne de Houris. Âgée de six ans au moment de l’attentat dont elle a été victime, elle souffre encore de séquelles, notamment à la voix, à cause d’une atteinte aux cordes vocales. Elle a notamment expliqué avoir reconnu dans le roman de nombreux éléments précis : sa cicatrice, sa canule, son salon de coiffure, le lycée qu’elle fréquentait, et même son parcours médical.

L'auteur aurait utilisé son histoire sans autorisation, à partir d’éléments confidentiels que lui aurait transmis son épouse, Aicha Dehdouh, psychiatre de la plaignante. Elle a ainsi déposé deux plaintes auprès du tribunal d’Oran pour violation du secret médical, atteinte à la vie privée et diffamation des victimes du terrorisme. Cette dernière loi interdit toute publication évoquant la guerre civile algérienne (1992-2002). Le roman de Kamel Daoud est interdit en Algérie, et l’écrivain y est accusé de trahir son pays.

Les deux plaintes ont été déposées auprès du tribunal d’Oran, ville de résidence du couple. L’une émane de « l’Organisation nationale des victimes du terrorisme », l’autre « au nom de la victime ». L’avocate de la plaignante, Fatima Benbraham, avait souligné que la démarche avait été initiée bien avant l’attribution du Goncourt : « Nous n'avons pas voulu en parler, afin qu'il ne soit pas dit que nous voulions perturber la nomination de l'auteur pour le prix », avait-elle assuré.

En novembre dernier, Gallimard a dénoncé des « violentes campagnes diffamatoires » contre l’écrivain. Le PDG, Antoine Gallimard, a rappelé que le roman s’appuie sur « des faits tragiques survenus en Algérie durant les années 1990 », mais insiste sur le fait que « son intrigue, ses personnages et son héroïne sont purement fictionnels ». Il invoque la jurisprudence qui autorise les auteurs à s’inspirer du réel pour nourrir leur fiction.

Néanmoins, cette liberté artistique peut se heurter au droit à la vie privée — un débat récurrent, comme l’a illustré l’affaire Yoga d’Emmanuel Carrère, contesté par Hélène Devynck pour absence de consentement à la publication d’éléments les concernant.

Kamel Daoud a dénoncé de son côté une campagne orchestrée par le régime algérien. Saâda Arbane, quant à elle, rejette toute instrumentalisation politique : « Le complot, tout ça, j’en ai rien à faire. C’est nous qui avons fait la démarche de contacter le journaliste (Ndr : de One TV) », a-t-elle affirmé à Mediapart.

L’affaire, à la croisée des enjeux de liberté artistique et de protection de la vie privée, s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre la France et l’Algérie, sur fond de contrôle du récit national autour de la décennie noire.

En France également, l’écrivain Kamel Daoud, et son éditeur cette fois, sont assignés à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, ce 7 mai 2025, pour « atteinte à la vie privée », dans une première audience dite de procédure. Les avocats de la plaignante pour l'affaire française, Me Lily Ravon et Me William Bourdon, évoquent un « abus de confiance », un « pillage » et une « violation très grave de l’intimité ». La plaignante réclame 200.000 € de dommages et intérêts.

Kamel Daoud, lui, déclarait en décembre 2024 dans Le Point : « C’est complètement faux [...] à part la blessure apparente, il n’y a aucun point commun. » Pourtant, selon Mediapart, le manuscrit initial s’intitulait Joie – traduction possible de « Saâda » – et la dédicace évoquait « une femme extraordinaire, la véritable héroïne de cette histoire ». Plus tard, un exemplaire signé, « Tu en fais partie. Avec mon admiration, Kamel », aurait été remis à Saâda Arbane.

Une seconde comparution est prévue le 13 juin prochain, cette fois devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les délits de presse. Elle fait suite à une plainte pour diffamation, déposée par la même Saâda Arbane, en réaction à un long entretien accordé par l’écrivain au Figaro le 3 avril 2025.

Photographie : Kamel Daoud (© Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com