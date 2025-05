Toulouse : l'agression à la médiathèque, effet de “politiques austéritaires” ?

Le mercredi 23 avril, en fin de journée, un usager « agité et agressif » est signalé par des agents de la médiathèque José Cabanis au service de sécurité privé qui officie dans l'établissement.

« Deux agents de sécurité sont rapidement intervenus. Face à l’escalade de l’agressivité de l’usager, deux autres agents sont venus en renfort afin d’apaiser la situation. L’usager a alors agressé physiquement un agent de sécurité en lui portant un coup au visage, ce qui a conduit les agents à faire appel à la Police municipale », relate la mairie de Toulouse.

L'agent de sécurité, qui intervient dans d'autres lieux à Toulouse, n'aurait pas été placé en arrêt de travail, selon nos informations, mais ne serait pas revenu à ce jour dans l'établissement. Il n'aurait pas porté plainte.

Suite à d'autres agressions au sein de la médiathèque José Cabanis, en janvier et février 2024, un « schéma réactionnel » avait été élaboré par la direction de l'établissement. Déclenché, il prévoit la fermeture immédiate de la médiathèque après un tel incident, ainsi que le lendemain matin, « afin d'envoyer des signaux à la collectivité et aux usagers, souligner la gravité de l'événement », nous indique une source syndicale.

La matinée de fermeture prévue par ce schéma réactionnel permet au personnel de se retrouver au sein de l'établissement, « dans un objectif cathartique ». Ce jeudi 24 avril, l'établissement a été fermé toute la journée, puisqu'il n'ouvre pas ses portes en matinée, habituellement, ce jour-là.

Un manque d'agents ?

« Plusieurs plaintes ont été déposées par la collectivité auprès des services de police », nous indique la collectivité toulousaine, qui précise qu'elle « a condamné fermement, une nouvelle fois, ces actes inacceptables qui visent le service public. Elle a réaffirmé son plein soutien à l’ensemble des agents (bibliothécaires, agents d’entretien, agents de sécurité), engagés quotidiennement face à la recrudescence des violences et incivilités. »

Dans un communiqué daté du 6 mai dernier, le syndicat CGT de la Mairie de Toulouse voit estime que cet incident n'est autre que « la double conséquence des politiques austéritaires locales et nationales visant les services publics ».

En effet, le syndicat, contacté, nous rappelle que la médiathèque José Cabanis pouvait compter sur deux agents régulateurs, l'un titulaire et l'autre contractuel, pour intervenir dans ces cas de figure. « Le premier a été victime d'une agression en janvier 2024 et n'est pas revenu depuis, en raison de conditions de travail intenables et d'un emploi du temps difficile et le contrat du second a pris fin en mars 2025. »

L'usager violent, le 23 avril dernier, était vraisemblablement sous l'emprise de substances illicites, « il n'était donc pas possible de le raisonner par la médiation », relève la CGT Mairie de Toulouse. Toutefois, « l'agent régulateur contractuel connaissait sûrement cet usager, et aurait peut-être pu déminer la situation avant qu'elle ne s'envenime », nous explique-t-on. « C'est pour cette raison que nous demandons des moyens et un effectif d'au moins 4 agents régulateurs dans l'établissement, pour que leurs conditions de travail soient dignes. »

« Nous sommes en première ligne »

Interrogée sur les dispositions prises pour assurer la sécurité des agents et des usagers de l'établissement, la mairie de Toulouse indique que « des mesures de renforcement ont été mises en place ces dernières semaines, notamment l’installation de caméras de vidéoprotection ».

Ces dernières, activées au début du mois d'avril, semblent assez peu utiles au syndicat : « Personne ne regarde les images filmées en continu : elles servent à judiciariser, à identifier un usager, mais elles ne préviennent pas l'acte. De plus, parce qu'il est interdit de filmer les agents au travail, elles ne sont pas dirigées vers les banques d'accueil, où ces événements sont le plus susceptibles d'arriver. »

Pour le syndicat, la vidéosurveillance n'évitera pas ce type d'incidents, pas plus que le filtrage à l'entrée de la médiathèque, avec fouille des sacs, n'a permis d'empêcher celle du 23 avril. « Plutôt qu'une restriction de l'accès à la médiathèque, nous avons besoin de budgets, tout comme les associations de médiation et les missions locales, qui ne reçoivent plus de subvention. En tant qu'établissement ouvert à tous et toutes, nous sommes en première ligne de la misère sociale et de la détresse psychologique. »

Des observations qui font écho au mouvement au long cours animé par les syndicats CGT et SUD contre une « dégradation du service public » qui n'épargnerait pas les établissements de prêt, en raison d'une baisse des dépenses publiques décidée par la municipalité et la métropole de Toulouse.

Photographie : détail de la façade de la médiathèque José Cabanis, à Toulouse (David McKelvey, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com