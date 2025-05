Québec : Eric Noël lauréat du prix Michel-Tremblay 2024

Il a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors d’une cérémonie tenue en soirée au Théâtre aux Écuries, dans le cadre du Festival Jamais Lu Montréal. La soirée, animée par l’auteur et comédien Jean-Philippe Lehoux, s’est déroulée en compagnie de Rébecca Déraspe, lauréate de l’édition 2023.

Créé en 2009 par la Fondation du Centre des auteurs dramatiques, le prix Michel-Tremblay vise à souligner l’excellence de l’écriture dramatique de langue française au Québec, en récompensant un texte créé à la scène lors de la saison précédente. En plus d’une bourse de 10.000 $ offerte par le CALQ, le prix comprend un accompagnement dans la promotion de l’œuvre et du parcours de son lauréat ou sa lauréate. Pour cette 15ᵉ édition, la bourse est offerte en partenariat avec la Fondation du CEAD et M. Michel Tremblay.

Le jury, composé de Frédéric Blanchette (auteur, traducteur, comédien et metteur en scène, membre du CEAD), Aki Matsushita (dramaturge au Playwrights Workshop Montreal et enseignante à l’École nationale de théâtre du Canada) et Danièle Lévesque (scénographe et enseignante à l’ENT), a salué en L’Amoure looks something like you une « fable très réussie qui raconte de manière intime une solitude qui, dans le contexte pandémique, fut collective. ».

Créée par la compagnie ExLibris, L’Amoure looks something like you a été présentée à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, du 29 août au 16 septembre 2023. Le texte de la pièce est publié aux éditions Hamac.

Printemps 2020. Tandis que l’humanité se met en retrait, un rorqual s’aventure dans le fleuve Saint-Laurent jusqu’au port de Montréal. Isolée dans son appartement, une personne non binaire développe une fascination amoureuse à distance pour cette baleine à bosse. Leur lien, mystique et onirique, s’ancre au carrefour des appartenances au genre, au vivant et au sacré. À la croisée du poème dramatique et du journal intime, cette lecture-performance propose une cartographie sensible des mémoires corporelles, sociales et spirituelles. - résumé de L’Amoure looks something like you

Éric Noël est un auteur, traducteur et performeur non binaire établi à Tiohtià:ke-Mooniyang-Montréal. Diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre en 2009, il s’est fait remarquer avec Faire des enfants (Leméac, 2011), sa première pièce créée au Théâtre de Quat’sous, lauréate du prix Gratien-Gélinas. L’œuvre a par la suite été traduite en plusieurs langues.

En 2023, il écrit, met en scène et interprète L’Amoure looks something like you aux côtés de dix artistes LGBTQIA2S+, dans une production saluée à la Salle Fred-Barry. Sa pièce Ces regards amoureux de garçons altérés (Leméac, 2025), d’abord présentée en lecture au Festival Jamais Lu, a été créée au Théâtre Prospero en avril 2025 dans une mise en scène de Philippe Cyr. Pour le jeune public, Éric Noël a signé plusieurs textes : La mère, Le Père, Le Petit et Le Grand (2012), Astéroïde B 612 (Leméac, 2021), une adaptation du Petit Prince produite par le Théâtre La Roulotte, ainsi que Des morceaux de lumière (2024), inspirée de témoignages de jeunes en situation de dépendance.

Crédits image : Eric Noël / prix Michel-Tremblay

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com