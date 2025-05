Le Sénat s'interroge : IA et droit d'auteur sont-ils compatibles ?

Légiférer, c’est jouer au funambule. D’un côté de ce fil tendu, les fournisseurs d’IA et leurs impératifs de compétitivité. De l’autre côté, les titulaires de droit d’auteur qui voient leurs œuvres utilisées sans autorisation ni rémunération, en violation du droit d’auteur et des droits voisins.

Entre les deux : la nécessité pour le gouvernement et l’Union européenne d’entendre et de faire respecter chacune des volontés. « La position de la France est ambiguë. Il est nécessaire de défendre l’exception culturelle française, mais nous devons aussi développer l’intelligence artificielle pour rester compétitifs », résume Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport.

« On n’avait pas anticipé l’IA générative »

En ce sens, le Parlement européen a adopté, en 2019, la directive européenne 2019/790. Concrètement, ce texte pose un cadre juridique à l’exercice du droit d’auteur dans l’espace numérique. Deux exceptions ont été créées à ce droit.

D’abord, une exception dite « académique », à laquelle les titulaires de droit ne peuvent s’opposer. Si celle-ci a été « plutôt bien accueillie » par les titulaires de droits, rappelle Alexandra Bensamoun, membre du CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) et de la Commission de l’intelligence artificielle, la deuxième exception fait débat.

Elle s’applique en effet « pour tous les usages, quelle que soit la finalité (y compris commerciale), sous réserve toutefois que le titulaire n’ait pas exprimé son opposition par un procédé lisible par la machine ». D'après la spécialiste, les conséquences de cette exception n'avaient pas été suffisamment évaluées : « Quand cet amendement est passé, personne ne savait vraiment à quoi il allait servir. [...] On n’avait pas anticipé l’IA générative et ce qu’il se passe aujourd’hui dans le secteur de la culture. »

Avec l’IA, le consentement n’existe pas

Problème : « Cette opposition [appelée “opt-out”, NDLR], on ne sait pas comment l’exercer de manière efficace », confesse-t-elle. Et pour cause : les bases de données des fournisseurs d’IA restent très floues. Voire opaque. Impossible donc d’en contrôler le contenu, et de vérifier que le non-consentement du titulaire de droit ait été correctement pris en compte. Il est ainsi complexe pour la victime d'ouvrir une procédure : « Quand un droit ne peut pas être prouvé, c’est comme s’il n’existait pas. Or, le droit d’auteur est fondamental », indique Alexandra Bensamoun.

Pourtant, les faits sont là : dans la plupart des cas, « les robots arrivent à passer au travers de ces restrictions ». Résultat, des milliers d’utilisateurs transforment une photographie issue de leur galerie personnelle en production du Studio Ghibli, alors que ces modèles d’IA ne sont pas censés avoir accès aux productions du studio japonais.

Vers plus de transparence ?

Il était donc temps de rafraîchir le cadre légal. En 2024, le journal officiel de l’Union européenne annonçait l’entrée en vigueur d’un nouveau texte : le règlement européen sur l’IA (ou AI Act). Depuis, le chronomètre tourne, car, le 2 août 2025, soit 36 mois après l’entrée en vigueur du texte, « toutes les dispositions du règlement sur l’IA deviennent applicables ».

« Les fournisseurs d’IA auront l’obligation de conformité européenne : cela veut dire être plus transparent sur la question des bases de données », souligne la spécialiste. L’Europe pourrait ainsi contrôler, et faire appliquer l’« opt-out » des titulaires pour protéger les œuvres culturelles.

Les fournisseurs d’IA devront mettre à disposition du public un résumé « suffisamment détaillé » des contenus utilisés. Un terme bien vague, explicité par la professeure de droit privé : « Le bureau de l’IA doit fournir un modèle de ce que devrait être cette transparence sur les contenus utilisés pour l’entraînement des modèles. »

Divulguer les ingrédients, pas la formule

Mais la question est complexe. Pour illustrer l’ambiguïté, Alexandra Bensamoun prend pour exemple l’industrie alimentaire : « il faut révéler, comme dans une recette de cuisine, tous les ingrédients, mais pas la recette. Elle est très protégée, car, très secrète, c’est ce qui leur permet de faire tourner l’affaire ».

Le funambule semble avoir du mal à trouver son équilibre. Car ce modèle met du temps à arriver. « Il devait être révélé le 2 mai. Nous n’avons toujours pas de version définitive. On parle d’un report à fin mai, voire au mois de juin », explique-t-elle.

Un enjeu aussi économique

Pour tenter de résoudre ce problème de transparence, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a récemment mandaté le CSPLA, dont fait partie l’experte, pour mettre en place deux missions. La première consiste à vérifier ce que dit la future loi européenne sur l’IA à propos de la transparence. La deuxième mission vise à réfléchir à des solutions concrètes pour que, dans chaque domaine (musique, livre, cinéma, etc.), les créateurs soient effectivement protégés quand leurs œuvres sont utilisées par l’IA.

Dans cette étude à paraître la semaine prochaine, elle analysera également les enjeux économiques. « Les titulaires de droit doivent préserver leur modèle économique. On se dirige donc vers une solution basée sur leur consentement. »

Crédits image : https://www.vpnsrus.com/, CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com