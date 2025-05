Boualem Sansal : l'Assemblée nationale vote une résolution pour sa libération

Arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a depuis été condamné à cinq ans de prison ferme pour « atteinte à l’intégrité du territoire » par le tribunal correctionnel de Dar El Beida, une sentence dont il a fait appel au début du mois d'avril dernier. L'éventualité d'une grâce présidentielle, espérée par la diplomatie française, ne s'est pas encore concrétisée.

L'arrestation de l'auteur s'inscrit dans une séquence de fortes tensions entre la France et l'Algérie, attisée par le soutien français à la position marocaine concernant le Sahara occidental, mais aussi par le cadre de la coopération sécuritaire et migratoire des deux pays et les déclarations du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Parmi les actions envisagées par son ministère afin d'instaurer « un rapport de force », ralentir les procédures d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, indiquait en mars La Tribune Dimanche en citant un document interne...

Un risque d'escalade ?

Avancée par Constance Le Grip (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine), la proposition de résolution européenne adoptée ce mardi 6 mai par l'Assemblée nationale « [c]ondamne fortement l’arrestation et la détention de M. Boualem Sansal et réclame sa libération immédiate et inconditionnelle », au gouvernement algérien.

Si cette principale demande a fait consensus parmi les députés, tous bords confondus, la méthode, elle, a fait l'objet de plusieurs critiques, des bancs de la gauche comme de l'extrême droite.

À la gauche de l'hémicycle, la forme de la résolution a été jugée trop offensive : « En diplomatie, les mots ont un poids, qui peut peser lourd dans la balance des négociations », a ainsi rappelé Dominique Voynet (Doubs, Écologiste et Social). « Le ton actuel de cette proposition de résolution européenne porte en lui le risque d’une escalade symbolique, stérile et contre-productive », a-t-elle poursuivi, en suggérant une réécriture et un texte recentré sur la libération de Boualem Sansal.

Pierre Pribetich (Côte-d'Or, Socialistes et apparentés) a pour sa part souligné que « la confusion règne dans cette proposition de résolution européenne », laquelle mêlerait « un message diplomatique et une ligne de politique intérieure dure, martiale, tenue par l’extrême droite et par la droite ». Nathalie Oziol (Hérault, La France Insoumise - Nouveau Front Populaire) pointe une résolution qui « exprime la volonté que l’Algérie se soumette à certaines conditions pour que se poursuivent les partenariats qui la lient à la France ou à l’Europe » et avançait également une proposition de réécriture.

Du côté de la droite et de l'extrême droite, à l'inverse, les amendements suggéraient des mesures plus punitives encore. Éric Michoux (Saône-et-Loire, UDR) propose ainsi, par des amendements, une « suspension des visas aux ressortissants algériens », « la suspension de l’aide publique au développement », « la fin de la dispense de visa pour les oligarques algériens » ou bien « la fin des achats d’hydrocarbures en provenance de l’Algérie ».

Guillaume Bigot (Territoire de Belfort, Rassemblement national) a renchérit, ajoutant aux mesures de rétorsion la « dénonciation de l’accord de 1968 », qui exonère les ressortissants algériens de visa pour un séjour de plus de trois mois en France, à condition de l'obtention d'un certificat de résidence.

À l'issue des discussions, 335 votes ont été exprimés : 307 députés ont voté pour l'adoption de la proposition de résolution européenne, pour 28 votes contre, exprimés par des députés du groupe La France Insoumise — Nouveau Front Populaire.

Un discours extrémiste banalisé

Les discussions en séance publique ont été marquées par une certaine clémence à l'égard des propos tenus par Boualem Sansal depuis quelques années, avant son arrestation en Algérie. L'auteur est en effet membre du comité directeur du média d'extrême droite Frontières, visé par une plainte en diffamation déposée par la Ligue des droits de l’homme, Utopia 56 et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.

La détention de Boualem Sansal, aussi condamnable soit-elle, semble l'avoir exonéré de toutes responsabilités quant aux discours d'extrême droite relayés par cette publication et par l'auteur lui-même, qui s'interrogeait par exemple, en octobre 2024, sur l'opportunité de « fermer toutes les mosquées » françaises — il les considérait comme des « lieux de gouvernement » et non des « lieux de culte ».

Difficile, lorsque l'on connait les positions idéologiques de Sansal, de saisir certaines déclarations, notamment de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, qui estime que l'auteur porte « une parole lucide, courageuse, sans concession ; une parole de vérité, fut-elle dérangeante ». Vincent Ledoux (Nord, Ensemble pour la République) relaie le même point de vue, en faisant « une conscience insoumise, un écrivain lucide qui n’a jamais transigé avec la vérité ».

Si Boualem Sansal n'a assurément pas sa place en prison, doit-il pour autant être porté aux nues ? La résolution européenne votée par l'Assemblée nationale appelle ainsi le gouvernement « à nommer M. Boualem Sansal ambassadeur de la francophonie ». Si cette proposition (issue d'un amendement de Xavier Breton, député Droite Républicaine de l'Ain) assure que ce statut pourrait accélérer la libération de l'auteur, le symbole d'une banalisation des discours des extrêmes droites serait alors complet.

Et après la résolution ?

Les résolutions européennes adoptées par l'Assemblée nationale permettent de porter sa position « sur des textes européens en discussion ou sur des thématiques plus générales liées à l’activité de l'Union », indique la Commission des affaires européennes de la chambre basse.

Une fois votés, les textes sont transmis à la Commission européenne, qui répond en principe dans un délai de trois mois, lorsque la résolution en nécessite une.

Le texte adopté ce mardi 6 mai appelle la Commission « à rappeler aux autorités algériennes le respect du droit de la défense de M. Boualem Sansal et de permettre à son avocat de le rejoindre à Alger pour le défendre », « à inscrire la promotion de l’État de droit et des libertés fondamentales au cœur du dialogue avec l’Algérie » et « à veiller à ce que toute coopération renforcée avec l’Algérie soit subordonnée à des avancées concrètes et mesurables en matière d’État de droit et de libertés fondamentales et à faire de la libération de M. Boualem Sansal une exigence préalable dans le cadre des discussions sur la modernisation de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Algérie ».

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com