La Meute : plongée au cœur du système Mélenchon

Fruit d’un long travail de reportage, La Meute s’appuie sur des centaines de témoignages de militants ou d’anciens cadres recueillis pendant deux ans. Les deux journalistes, fins connaisseurs de la “Mélenchonie”, ont interrogé environ 200 personnes pour cerner le fonctionnement de LFI autour de son chef.

Leur objectif assumé : « Comprendre l’esprit d’un système » en reconstituant l’enchaînement des faits marquants qui ont émaillé la vie du mouvement depuis sa création en 2016. Plusieurs extraits de l’ouvrage ont été publiés en amont dans la presse, donnant un aperçu d’une enquête riche en révélations sur l’organisation interne des Insoumis.

Au fil des quelque 350 pages, les auteurs décrivent une formation politique entièrement structurée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Toute divergence y serait perçue comme une trahison, la contestation interdite et la violence verbale banalisée.

Officiellement, les insoumis se présentent unis et soudés, mais en coulisses le livre dévoile des pratiques brutales : menaces, harcèlement, « purges » de dissidents, propos antisémites, violences sexistes ou encore financement nébuleux figurent parmi les dérives documentées. L’ensemble dépeint un fonctionnement clanique de LFI, dominé par la loyauté absolue au chef.

Plusieurs exemples rapportés illustrent cette gestion implacable des troupes. Le livre raconte par exemple la rupture brutale entre Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, l’un de ses compagnons de route les plus fidèles. « Ne m’adresse plus jamais la parole », intime le leader à son ancien lieutenant, après que ce dernier a contesté son éviction de la direction du mouvement fin 2022.

De tels procédés ont culminé en 2024, lorsque plusieurs députés emblématiques – tels Clémentine Autain ou François Ruffin – ont été exclus des investitures législatives, dans un épisode vécu comme une purge frappant les voix discordantes. Une telle mainmise est facilitée par l’absence de contre-pouvoirs : LFI, théorisé comme un « mouvement gazeux » dépourvu de congrès ou d’élections internes, laisse le premier cercle mélenchoniste concentrer tous les leviers du parti.

Le livre met également en lumière certains dérapages idéologiques imputés au leader. Jean-Luc Mélenchon serait allé jusqu’à lancer un « Ferme ta gueule » à Raquel Garrido en pleine réunion, la gratifiant par ailleurs du surnom de “Merkava” (un char israélien) pour moquer sa supposée naïveté « sur l’influence de la communauté juive en France ». L’intéressée affirme que LFI « n’est pas antisémite », mais de tels propos alimentent la controverse sur une possible dérive idéologique du mouvement.

La parution de La Meute a immédiatement suscité de vives réactions politiques. Du côté de La France insoumise, la défense s’est attachée à minimiser et à discréditer le livre-enquête. Manuel Bompard l’a qualifié d’« œuvre de fiction » et de « collage de ragots », tandis que Mathilde Panot a dénoncé « mensonge après mensonge » en assurant que « LFI ne correspond absolument pas à ce que dit ce livre ».

À l’extérieur, les adversaires politiques de Jean-Luc Mélenchon se sont emparés de ces révélations. Fabien Roussel (PCF) y voit la confirmation de « comportements d’une secte sous l’emprise d’un couple » – Jean-Luc Mélenchon et sa compagne Sophia Chikirou. À l’inverse, Nathalie Arthaud (LO) a volé au secours de LFI en fustigeant sur X la « meute » de détracteurs « bien dressée » contre Mélenchon, tout en relativisant les dérives dénoncées qu’elle juge comparables aux travers de « toutes les écuries présidentielles ».

Enfin, plusieurs anciens insoumis confirment en partie le sombre tableau dressé par La Meute. Raquel Garrido, exclue lors de la « purge » de 2024, fustige aujourd’hui les « méthodes staliniennes » de son ex-mentor et appelle à évincer Jean-Luc Mélenchon du mouvement.

De son côté, Alexis Corbière reconnaît « indiscutablement un problème de fonctionnement » et confirme que les faits le concernant relatés dans l’enquête sont exacts. « On ne fait pas la VIe République et une société plus démocratique quand on fonctionne en interne comme un mouvement qui ne tolère pas le désaccord », tranche-t-il, soulignant l’écart entre l’idéal proclamé par LFI et sa pratique du pouvoir en interne.

