Le prix Pulitzer de la fiction 2025 est décerné à Percival Everett

Administré par l’Université Columbia, le Prix Pulitzer distingue chaque année des contributions majeures dans les domaines du journalisme, de la littérature et de la composition musicale aux États-Unis. Créé en 1917 à l’initiative de Joseph Pulitzer, magnat de la presse, il est attribué dans 23 catégories distinctes.

À l’exception du prix du service public, qui s’accompagne d’une médaille d’or, chacun des lauréats reçoit un certificat et une dotation de 15.000 dollars. Bien que les prix soient gérés par le Comité des Prix Pulitzer, c’est le président de l’Université Columbia qui en fait l’annonce officielle.

L’éligibilité aux catégories Livres, Théâtre et Musique est réservée aux citoyens américains, à l’exception du prix en Histoire, ouvert aux auteurs de toutes nationalités, à condition que leurs ouvrages portent sur l’histoire des États-Unis. Chaque année, plus de 100 jurés sont désignés par le comité pour former 22 jurys chargés d’évaluer les candidatures dans les 23 catégories. Pour chacune, le jury propose trois finalistes, parmi lesquels le comité choisit le lauréat.

James de Percival Everett revisite Les Aventures de Huckleberry Finn du point de vue de Jim, esclave en fuite. Le récit commence à Hannibal, Missouri, où Jim simule l’ignorance pour survivre, tout en étant secrètement lettré. Fuyant sa vente imminente, il rejoint Huck et entame un périple périlleux, confronté au racisme, à la trahison et à la violence. Il est capturé, vendu, exploité, puis s’échappe grâce à Norman, un homme métis. Ensemble, ils tentent de réunir assez d’argent pour sauver la famille de Jim... Le roman a déjà reçu le National Book Award 2024 et le Kirkus Prize 2025.

Il était en finale aux côtés de Headshot: A Novel de Rita Bullwinkel (Viking), Mice 1961 de Stacey Levine (Verse Chorus Press) et The Unicorn Woman de Gayl Jones (Beacon Press). L'ouvrage lauréat en 2024, Night Watch de Jayne Anne Phillips, n'a pas encore été traduit en français.

Tous les lauréats de la catégorie Lettres et Œuvre théâtrale :

Fiction - James, de Percival Everett (Knopf)

Œuvre théâtrale - Purpose, de Branden Jacobs-Jenkins

Histoire - Combee: Harriet Tubman, the Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War, d'Edda L. Fields-Black (Oxford University Press), et Native Nations: A Millennium in North America, de Kathleen DuVal (Random House)

Biographie - Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life, de Jason Roberts (Random House)

Mémoires ou Autobiographie - Feeding Ghosts: A Graphic Memoir, de Tessa Hulls (MCD)

Poésie : New and Selected Poems, de Marie Howe (W. W. Norton & Company)

Non-fiction - To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement, de Benjamin Nathans (Princeton University Press)

Parmi les auteurs ayant reçu le prestigieux Prix Pulitzer figurent des figures majeures de la littérature américaine telles que William Faulkner, Ernest Hemingway, Harper Lee, William Styron, Norman Mailer ou encore John Kennedy Toole. Plus récemment, des écrivains contemporains comme Colson Whitehead, Cormac McCarthy, Jennifer Egan et Louise Erdrich ont également été récompensés.

